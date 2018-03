Batterio killer: i consigli dei pediatri per evitare infezione

Questa la posizione di Giuseppe Di Mauro, Presidente della Societa' Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ribadisce come nessun caso sia stato ancora segnalato in Italia. La SIPPS rassicura tutti i genitori, precisando che il ceppo batterico che sta preoccupando l'Europa ha finora colpito, nel 90% dei casi, adulti in eta' superiore ai 20 anni. La terribile complicanza rappresentata dalla Sindrome Uremico-Emolitica ha coinvolto soltanto eccezionalmente soggetti in eta' infantile, contrariamente a tutta la casistica riportata nella letteratura, dove si dimostra come i piu' colpiti da patologie analoghe siano generalmente i bambini di eta' inferiore ai 5 anni. «Per gli adulti colpiti da Sindrome uremico-emolitica, a livello ospedaliero - dichiara Angelo Milazzo, Pediatra Direttivo Regionale SIPPS - gia' da tempo sono stati adottati trattamenti appropriati, sebbene in molti casi la causa della malattia fosse sconosciuta; in questo modo e' stato possibile contenere la mortalita' al di sotto dell'1% e fronteggiare adeguatamente questa terribile patologia».