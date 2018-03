? Psicologi in linea, un numero verde per chi sta male

PESCARA. Si chiama "Parlane con noi: 800 09 02 04'' ed è un recapito, completamente gratuito per chi chiama, utile a chi soffre di problemi dell'anima.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00. Disturbi dell'umore o del sonno, problemi dell'età evolutiva e di coppia. Sono solo alcune delle dinamiche psicologiche al centro dell' attenzione di un nuovo servizio di Psiconline. L'esperienza della rete di psicologi e psicoterapeuti, attiva dal 1998 con un network on line collegato al sito "www.psiconline.it", potenzia il proprio servizio per la comunità.



E' attivo, infatti, dal 14 febbraio il nuovo numero verde dedicato alle problematiche psicologiche. Telefonando all'800 09 02 04, si contatta direttamente uno psicologo, che ascolta le problematiche in essere e informa su centri ed esperti, sia pubblici che privati, attivi nel territorio in cui risiede chi ha contattato il servizio. I responsabili del servizio dicono che in circa due mesi di attività il servizio ha già catturato l'attenzione di centinaia di utenti, con un numeo medio di contatti giornalieri pari a dieci.

«Sui nostri forum», racconta Luigi Di Giuseppe, amministratore delegato di Psiconline srl, «così come sulle mail di contatto dei nostri lettori, almeno 30 mila al giorno sui diversi siti internet del gruppo, è emersa forte l'esigenza di avere consigli e indirizzi di riferimento per trattare le proprie problematiche. Abbiamo così deciso

di attivare questo servizio, per rispondere in maniera sempre più efficiente ed efficace ai nostri lettori-utenti, perno fondamentale e riferimento primario di tutta la nostra attività».

26/05/2011 8.48