Fumo: nel 2011 farà 5 mimioni di morti

ROMA. Il 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Quest'anno il tema riguarda "La Convenzione Quadro dell'OMS sul Controllo del Tabacco". E' il primo Trattato sottoscritto sotto l'egida dell'Oms e rappresenta una tappa importante per la promozione della salute pubblica.

L'uso di tabacco è, infatti, la principale causa prevenibile di morte. Quest'anno oltre 5 milioni di persone perderanno la vita per malattie tabacco-correlate, come patologie cardiache, ictus, tumori, malattie respiratorie.

E solo in Italia si registrano circa 40.000 nuove diagnosi di tumore del polmone.

Per questo dal 24 al 31 maggio la Lilt torna nelle principali piazze italiane per sensibilizzare tutti i cittadini - giovani, donne, uomini - e affermare ancora una volta la necessità di considerare urgenti e prioritarie le azioni di prevenzione contro questa dannosa abitudine. Un evento che coinvolge 106 Sezioni Provinciali Lilt, 395 punti Prevenzione/Ambulatori, oltre 25 mila volontari per informare, consigliare e distribuire un'utile guida sull'argomento e cosa e come fare per smettere di fumare.

La Lilt è da sempre pronta ad accogliere le richieste di aiuto per smettere il consumo di sigaretta - come ha gia' fatto con oltre 60 mila fumatori trattati nei vari centri territoriali, con i Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo, con il servizio Sos Lilt, dove un'equipe di medici, biologi, psicologi fornisce informazioni sui danni del fumo attivo e passivo, indicazioni sui centri specializzati, sviluppa programmi di sostegno telefonico per i fumatori che desiderino smettere. Per la Giornata Mondiale Senza Tabacco 2011 la Lilt propone inoltre, in cambio di un piccolo contributo, per implementare le attività di prevenzione e non solo, le shopping bags disegnate in esclusiva per la Lilt da 7 prestigiose firme della moda italiana. Un modo divertente per diffondere ovunque il messaggio per un corretto e sano stile di vita, senza fumo. Per informazioni dei 395 punti Prevenzione/Ambulatori e su come smettere di fumare, si può chiamare il numero verde Sos Lilt 800-998877 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00) o consultare il sito.

25/05/2011 7.42