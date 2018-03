? Luminare abruzzese opera super obeso, -130 chili in due mesi

L'AQUILA. Un medico abruzzese, Giancarlo De Bernardinis, ha operato al Villa Torri Hospital di Bologna un uomo super obeso del peso di oltre 300 chilogrammi.

Grazie a una tecnica innovativa, personalizzata nel corso di una lunga carriera chirurgica che prevede un intervento direttamente sull'intestino e non sullo stomaco (il bypass bilo-intestinale, appunto), il sanitario di Avezzano ha fatto perdere a Mario Maesano, romano, oltre 130 chilogrammi in poco più di due mesi.

Inoltre a Maesano sono scomparse anche tutte le complicazioni connesse al suo sovrappeso, tra cui diabete, difficoltà respiratorie, cardiopatie e, in particolare, una dermatosi acuta.

«Su oltre 2 mila pazienti - dichiara il professor De Bernardinis - ho un'incidenza di complicazioni bassissima, inferiore persino agli standard che l'Organizzazione mondiale della sanità stabilisce per operazioni anche molto più semplici».

«Sono contrario agli interventi restrittivi che impediscono l'alimentazione - aggiunge - perché mettono in serio pericolo la psiche del paziente, invece con il mio metodo, che è quasi naturale, si dimagrisce in maniera fisiologica e mangiando di tutto».

Il medico ha vissuto in prima persona il terremoto aquilano poiché la notte tra il 5 e il 6 aprile si trovava con la moglie nella sua casa di Avezzano: «Ho perso amici e persone care, è anche per questo che ho deciso di mettere la mia professionalità a disposizione della città, infatti ho accettato l'offerta dell'Università di venire a insegnare nel capoluogo». De Bernardinis ha anche annunciato che presto lo vedremo all'opera, bisturi in mano, in una casa di cura abruzzese privata: «purché - conclude - sia convenzionata, è una scelta che ho fatto da sempre, per operarsi da me non si paga».

07/05/2011 9.21