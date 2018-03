Il 10 maggio è la Giornata della Salute

CHIETI. Solidarietà, divertimento, salute: il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) presenta la “Giornata della Salute”, in collaborazione con l’Università di Chieti-Pescara, patrocinata dal Comune di Chieti.

La manifestazione si terrà il prossimo 10 maggio 2011 presso il Campus Universitario in via dei Vestini a Chieti Scalo e prevede un programma denso di iniziative che si svilupperà dalle ore 8 alle ore 20: stands informativi ed un’autoemoteca presenti nel corso della mattinata presso il piazzale antistante la Facoltà di Lettere nel Campus dove potersi informare su differenti temi.

Saranno affrontate queste tematiche: L’Alimentazione dello sportivo in collaborazione con l’Unità Operativa di Medicina dello Sport dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti , Diabete Mellito in collaborazione con il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Civile di Pescara, Donazione degli Organi e del Midollo in collaborazione con Aido e Admo, Donazione del Sangue in collaborazione con Avis e col servizio D.H. dell’ospedale SS. Annunziata di Chieti , Salute Mentale in collaborazione con “Altri orizzonti”, Tabagismo in collaborazione con il Centro Antifumo dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’Ospedale SS.Annunziata, Principi di una corretta alimentazione in collaborazione con il centro Diabetologia e Nutrizione Clinica dell’Ospedale SS.Annunziata;

Sarà inoltre presente l’autoemoteca dell’Avis Pescara per la raccolta del sangue, iniziativa che si svolge in collaborazione con il Sism di Chieti in primavera ed in autunno ogni anno presso il Campus. Nel pomeriggio sarà possibile seguire training di fitness con istruttori dell’agenzia “Babilonia” che metteranno a disposizione strumenti e competenze presso il piazzale antistante la Facoltà di Lettere e al Cus (Centro Universitario Sportivo dell’Università di Chieti) si terranno giochi a squadre. Le iscrizioni per i giochi a squadre saranno raccolte nei giorni precedenti e presso gli stands del Sism al mattino.

La giornata sarà conclusa da una celebrazione in memoria delle vittime dell’Aids, il Candle Light Memorial: una marcia silenziosa in cui ogni partecipante sarà invitato a munirsi di candela(disponibile presso gli stands del Sism al mattino) e disponendosi secondo le indicazioni ricevute, si cercherà di ricreare l’immagine del fiocco rosso, simbolo della Giornata Mondiale contro l’Aids che si celebra ogni anno il 1 dicembre. Il progetto è finanziato nell’ambito delle iniziative culturali studentesche dall’Università D’Annunzio.

Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina è una associazione no-profit creata da e per gli studenti di medicina. Si occupa di tematiche sociali di interesse medico, di processi di formazione di base dello studente in medicina, degli ordinamenti che regolano questi processi, dell'aggiornamento continuo dello studente e riusciamo a realizzare tutto ciò attraverso il lavoro di figure preposte a coordinare i diversi settori sopraddetti sia a livello locale che nazionale. E’ presente in 36 Facoltà di Medicina sparse su tutto il territorio nazionale.

Aderisce come membro effettivo all'IFmsa (International Federation of Medical Students' Associations), forum di studenti di medicina provenienti da tutto il mondo riconosciuto come Associazione Non Governativa presso le Nazioni Unite.

04/05/2011 12.52