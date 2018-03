Alcol: Iss:«4 milioni di giovani praticano il 'binge drinking'»

ROMA. Sono 4 milioni i ragazzi, mediamente diciottenni, che sono dediti al 'binge drinking' -la bevuta pesante e con diversi alcolici in un'unica occasione- e sono le ragazze a superare la media nazionale. Un milione e 400mila sarebbero invece i giovani italiani a rischio di consumo problematico di alcol. Sono alcuni dei dati illustrati questa mattina da Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio nazionale alcol Cnesps dell'Istituto superiore di sanita', nel corso del convegno "Alcol e giovani: dalla ricerca alla promozione della salute", promosso dall'Osservatorio sanita' e salute. Scafato ha sottolineato come negli anni sia aumentata la disponibilita' di alcol per i giovani e come sia cresciuta esponenzialmente la spesa per la pubblicita' di prodotti alcolici: da 169 milioni di euro del 2007 a 307 milioni del 2010. Sul web, inoltre, si e' registrata una crescita del marketing per gli alcolici del 40%. Il direttore dell'Osservatorio ha tenuto a ricordare come sia fondamentale studiare le abitudini di uso della rete da parte dei giovani, le loro convinzioni e le mode per rendere piu' efficaci le azioni di prevenzione e l'informazione rivolta ai ragazzi. Secondo i dati Istat diffusi nel corso del convegno, la quota di consumatori di bevande alcoliche nel 2010 si e' attestata intorno al 65,7%, in diminuzione rispetto all'anno precedente. Se la percentuale di bevitori quotidiani e' scesa al 26,3%, e' cresciuta tuttavia quella di consumatori occasionali. Tra i giovani e i giovani adulti, inoltre, si registra la tendenza al consolidamento di abitudini nord europee per quanto riguarda il consumo di alcol, con un 38% di consumatori fuori dai pasti.