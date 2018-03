MIP 4, Maggio 2011: il Mese dell’Informazione e della Prevenzione Psicologica a L’Aquila

ABRUZZO. In tutte le città italiane, 900 psicologi e psicoterapeuti erogheranno colloqui gratuiti per la diagnosi e l’ascolto per un intero mese.

500 gli incontri informativi e seminari che sono organizzati a tema psicologico in tutta Italia. Nella provincia dell’Aquila, gli psicologi coinvolti nell’iniziativa sono 2 e organizzano 7 eventi sui diversi temi. In Abruzzo, sono 37 professionisti in tutto coinvolti. In occasione del MIP, a Milano, parte il progetto pilota “Festival della cultura psicologica” e il Temporary Practice, che ospiterà “sulla strada” un info-point e ambulatori per superare le barriere d’incontro con i professionisti.

Il MIP, come nelle passate edizioni, gode del patrocinio dei principali Comuni, Province e Regioni italiani e degli Ordini regionali degli Psicologi a livello nazionale, e nella Regione Abruzzo del patrocinio della Regione e della Provincia dell’Aquila. Il MIP è organizzato da Psycommunity, www.psycommunity.it, la più grande web community degli psicologi italiani che si impegnano, a titolo volontario, a organizzare eventi e manifestazioni culturali inerenti la psicologia.

IL MIP nella Provincia dell’Aquila: Per la IV edizione del MIP a livello nazionale, la Provincia dell’Aquila ha aderito all’iniziativa coinvolgendo 2 professionisti, che offriranno per tutto il mese di maggio, a chiunque ne farà richiesta, un colloquio gratuito. Sono inoltre previsti 7 seminari gratuiti.

A Pescara il dottor Matteo Corsano terrà un seminario il 19 maggio dalle ore 18.00 presso la sede Aspic in via del Santuario 156 a Pescara dal titolo "I disturbi psichici secondari agli infortuni sul lavoro".

La letteratura scientifica conferma l'esistenza di effetti psicologici conseguenti ad infortuni sul lavoro quali depressione, ansia, dimenticanze, disattenzione ed irritabilità come alcuni tra gli aspetti del complesso profilo sintomatologico che un lavoratore può avvertire in seguito ad un incidente sul lavoro.

Obiettivo del seminario sarà quello di informare i presenti sul ruolo che lo Psicologo competente potrà avere nella gestione di tali situazioni: facendo utilizzo di metodologie sistematiche basate su un valido approccio teorico sarà infatti possibile l'interpretazione di fattori quali l'impatto delle conseguenze psicologiche all'incidente nella vita quotidiana e nelle relazioni familiari-affettive, lo stato di prostrazione e di abbattimento provocato dall'evento dannoso, la capacità effettiva di far eventuale rientro nell'ambiente lavorativo, la valutazione del danno psichico ai fini medico-legali ed assicurativi.



28/04/2011 12.32