La mappa della sindrome Down tracciata da istituto genetica del Cnr

L'Istituto di genetica e biofisica del Cnr di Napoli, grazie a un'innovativa tecnologia, ha ottenuto il profilo completo dei geni alterati nei pazienti affetti da questa patologia. Si e' non solo confermato che i geni del cromosoma 21 sono responsabili della malattia, ma che e' la loro interazione con altri geni a determinare le alterazioni patologiche. Lo studio, pubblicato sulla rivista PLos One, e' stato coordinato da Alfredo Ciccodicola e condotto da Valerio Costa, ricercatori dell'Igb-Cnr di Napoli. I pazienti affetti da sindrome di Down, come e' noto, presentano un cromosoma 21 in triplice copia rispetto alle due copie degli individui normali. Da anni gli studiosi lavorano pero' per comprendere quali sono i geni responsabili delle manifestazioni cliniche della sindrome e per migliorare le condizioni e l'aspettativa di vita nei pazienti. "Costruire una 'mappa' accurata dei geni alterati degli individui malati e' il primo passo verso la cura", spiega Ciccodicola. "Avere la possibilita' di studiarne la sequenza puo' fornire una piu' accurata rappresentazione, ad alta definizione, di come la patologia nasce ed evolve", aggiunge. Questo e' ora possibile grazie al 'sequenziamento di nuova generazione' (next generation sequencing), realizzato con una tecnologia di cui esistono pochi esemplari in Italia e due al Cnr, che consente di ottenere in tempi molto brevi un quadro piu' completo e dettagliato delle malattie genetiche.