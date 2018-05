La vitamina B6 aiuta le persone a ricordare i loro sogni

ROMA. La vitamina B6 è una vitamina idrosolubile naturalmente presente in molti tipi di alimenti. È anche disponibile come integratore alimentare. Può essere presente in legumi, cereali integrali, frutta in particolare banana e avocado, verdure come patate e spinaci, latticini come latte e formaggio, così come pesce, carne e fegato. La vitamina B6 è importante per il normale sviluppo del cervello e per mantenere sano il sistema immunitario e il sistema nervoso. I ricercatori ora hanno scoperto che la vitamina B6 può anche aiutare nei sogni lucidi. Denholm Aspy, dell'Università di Adelaide in Australia, e colleghi hanno reclutato 100 persone per uno studio sugli effetti della vitamina B6 sul sogno e il sonno. Prima dell'esperimento, molti dei partecipanti raramente ricordavano i loro sogni. I partecipanti che hanno assunto 240 mg di supplementi di vitamina B6 prima di dormire per un periodo di cinque giorni consecutivi, tuttavia, hanno riportato miglioramenti nella loro capacità di ricordare i propri sogni.



"I nostri risultati mostrano che l'assunzione di vitamina B6 ha migliorato la capacità delle persone di ricordare i sogni rispetto a un placebo", ha dichiarato Aspy . Alcuni di coloro che hanno preso gli integratori hanno riferito di avere sogni più chiari che sono più facili da ricordare, oltre ad avere sogni che sembrano più reali. Aspy ha riferito che, data la quantità di tempo che la gente spende per sognare, la capacità di diventare lucido e di essere in grado di controllare i sogni può aiutare le persone a diventare più produttive durante il loro tempo di sogno.



Il ricercatore ha anche detto che il sogno lucido ha molti potenziali benefici. Il sogno lucido, ad esempio, può aiutare le persone a superare gli incubi, trattare le fobie, perfezionare le capacità motorie, migliorare la risoluzione dei problemi creativi e persino aiutare le persone che soffrono di traumi fisici. I ricercatori hanno riferito che il passo fondamentale per avere sogni lucidi è riuscire a richiamare i sogni su base regolare. I risultati dello studio suggeriscono che l'assunzione di vitamina B6 può aiutare le persone a fare sogni lucidi.



"Abbiamo scoperto che la vitamina B6 ha aumentato in modo significativo la quantità di contenuti dei sogni richiamati ma non ha significativamente influenzato la vividezza del sogno, la bizzarria o il colore, né ha significativamente influenzato altre variabili correlate al sonno", hanno scritto i ricercatori nel loro studio. "Discutiamo il potenziale per l'utilizzo di vitamina B6 nella ricerca sul sogno lucido."

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Perceptual and Motor Skills il 17 aprile.

Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”