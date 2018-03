Dieta più sana per bimbi che mangiano yogurt ogni giorno

ROMA, 26 Marzo 2018 - Lo yogurt è parte di una dieta sana nei bambini. I piccoli che lo assumono giornalmente, in una quantità a partire dai 60 grammi, mangiano nel complesso meglio. A evidenziarlo è uno studio dell'Università di Reading, nel Regno Unito, pubblicato sulla rivista European Journal of Nutrition. La ricerca ha preso in esame i dati relativi a 1.687 bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 18 anni, che hanno fornito agli studiosi dei diari alimentari. Dall'analisi delle loro abitudini in fatto di cibo è emerso che in generale il consumo di yogurt era basso tra i ragazzi che frequentavano la scuola secondaria, con meno di uno su tre (31%) tra gli 11 e i 18 anni che li mangiava. Ma chi ne assumeva di più aveva un punteggio maggiore in un apposito indice di alimentazione sana. In particolare, i bimbi che in media mangiavano circa 100 grammi al giorno di yogurt - equivalenti più o meno a un vasetto - avevano un apporto significativamente maggiore di vitamine A e C, e minerali, incluso lo iodio, dalla dieta. Non solo: mangiavano meno cibi elaborati, come pane bianco in cassetta, torte e pasticcini. "Tra i risultati - aggiunge Ditte Hobbs, autrice principale dello studio - abbiamo notato che tra i bambini di età inferiore ai 10 anni, quelli che mangiavano circa 100 grammi di yogurt al giorno consumavano significativamente meno grassi e sale di quelli che non lo mangiavano"