Gli italiani consumano troppo sale, il doppio di limite Oms

ROMA. Gli italiani consumano troppo sale: l'Organizzazione mondiale della Sanita' (OMS) raccomanda un consumo massimo di 5 grammi al giorno di sale, corrispondenti a circa 2 grammi al giorno di sodio, mentre noi ne consumiamo 8 grammi in media per le donne e 10 grammi per gli uomini.

Un problema serio per la nostra salute: un consumo eccessivo di sale determina un aumento della pressione arteriosa, con conseguente aumento del rischio di insorgenza di gravi patologie cardio-cerebrovascolari correlate all'ipertensione arteriosa, quali infarto del miocardio e ictus cerebrale.

Il sale e' stato, inoltre, associato anche ad altre malattie cronico-degenerative, quali tumori dell'apparato digerente, in particolare quelli dello stomaco, osteoporosi e malattie renali.





Su tutto questo, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare, si svolgera' dal 12 al 18 marzo la Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale, promossa dalla World Action on Salt & Health (WASH), associazione con partner in 100 Paesi dei diversi continenti, istituita nel 2005 per migliorare la salute delle popolazioni, attraverso la graduale riduzione dell'introito di sodio.

Obiettivo di WASH e' quello di incoraggiare le aziende alimentari multinazionali a ridurre il sale nei loro prodotti e a sensibilizzare i Governi sulla necessita' di una ampia strategia di popolazione per la riduzione del consumo alimentare di sale.