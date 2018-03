Niente zucchero, poca Tv, tanto sonno e sport: ecco il decalogo anti-obesità

ROMA. Dal concepimento a tutta la vita, arrivano dai pediatri 10 regole da osservare per la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità nei bambini e non solo.

Il decalogo, elaborato dalla Sip (Società italiana di pediatria) e dalla Siedp (Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica)prevede semplici ma importanti regole.

1)Prima che il piccolo nasca, e' importante fare attenzione ai chili di troppo, che associano ad aumentato rischio di sviluppare obesità nella crescita. L'aumento totale dovrebbe essere 11,5-16 Kg nelle donne con peso normale, 7-11,5 nelle donne sovrappeso e 5-9 Kg in quelle obese prima della gravidanza. Il fumo nel periodo intorno alla gravidanza aumenta il rischio di sovrappeso all'età di 7 anni (indipendentemente dal peso alla nascita).

2) Per quanto riguarda i primi due anni l'allattamento al seno esclusivo possibilmente fino a 6 mesi riduce dal 12 al 26% il rischio obesita'.

3) Bisogna evitare un eccessivo aumento di peso e del rapporto peso/lunghezza sin dai primi mesi di vita.

4) Non introdurre prima dei 4 mesi alimenti solidi e liquidi diversi dal latte materno o dalle formule per lattanti. Le raccomandazioni nutrizionali suggeriscono di iniziare l'alimentazione complementare quanto più possibile vicino ai 6 mesi di vita.

5) Per quanto riguarda i bimbi in età scolare (6-10 anni) e gli adolescenti limitare l'uso di fast food.

6) Evitare bevande zuccherate, sport drink, succhi di frutta con zuccheri aggiunti. In età adolescenziale, no a bevande alcoliche e energy drink

7) Ridurre a meno di 2 ore al giorno il tempo trascorso davanti a uno schermo. Sconsigliato l'uso di tv e tablet sotto i due anni perché è stato dimostrato un effetto negativo della video-esposizione sulla regolarità del sonno.

8) Rispettare una corretta igiene del sonno Le quantità di ore di sonno ottimali nei bambini e negli adolescenti sono: 4 - 12 mesi 12 -16 ore (sonnellini inclusi) 1 - 2 anni 11 -14 ore (sonnellini inclusi) 3 - 5 anni 10 - 13 ore (sonnellini inclusi) 6 - 12 anni 9 - 12 ore 13 - 18 anni 8 - 10 ore Si suggerisce di spegnere tutti gli "schermi" 30 minuti prima di andare a letto, evitare che ci siano televisori e computer nella stanza da letto dei bambini.

9) Per tutta la vita seguire un'alimentazione a bassa densità calorica, basata sui principi della dieta mediterranea, con almeno 5 porzioni tra frutta, verdura e ortaggi, privilegiando le fonti vegetali di proteine. Il maggior numero di pasti dovrebbe essere consumato in famiglia.

10) Trascorrere mediamente almeno 60 minuti al giorno in attività fisica moderata o intensa. L'aumento si può ottenere promuovendo giochi e uno stile di vita attivo (camminare a piedi, andare sul triciclo o in bicicletta, giocare all'aperto) in tutti i bambini a partire dai 2-3 anni e, a partire dai 5-6 anni, anche un'attività motoria organizzata con una frequenza di 2/3 volte a settimana.