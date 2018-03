Un collirio ‘salva vista’ brevettato da Stefano Sebastiani in finale al contest scientifico

SPOLTORE. Spoltore che funziona arriva anche in Cina: il progetto "Nuova formulazione oftalmica per la cura e la prevenzione dello pterigio" è stato infatti selezionato per partecipare alle finali del “Chinitaly challenge: scale-up for success”, che si terranno a Pechino il prossimo novembre 2017.

Si tratta di un brevetto registrato nel 2009 da Roberta Di Pietro, Marco Ciancaglini (ricercatori dell'università di Chieti e de L'Aquila) e lo spoltorese Stefano Sebastiani, da poco nominato assessore comunale, che attraverso l'omonima farmacia è sponsor e partner industriale del progetto.

Ma cos'è lo pterigio?

Lo pterigio è una malattia oculare senza cura, una crescita anomala di cellule benigne che dalla congiutiva arrivano a coprire la cornea e quindi l'iride. E' un po' il corrispondente per l'occhio di un callo alle dita: il suo sviluppo è legato all'esposizione agli agenti atmosferici (è tipica di alpinisti e marinai) e colpisce il 7-8% della

popolazione nei paesi di mare con molto vento. Progressivamente rende ciechi: nei paesi industrializzati, il problema si risolve con una semplice operazione in anestesia locale.

In Africa e nei paesi con poche sale operatorie a disposizione, chi ne soffre rischia di non vedere per tutta la vita.

La formulazione oftalmica brevettata è dunque un collirio che isola la parte esterna dell'occhio e lo protegge.

Il progetto dedicato alla prevenzione dello pterigio ha già vinto nel 2016 una Borsa PON per dottorato innovativo industriale, ed è stato successivamente selezionato dal PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano, per partecipare alla contest scientifico in China. Il Chinitaly challenge, organizzato in collaborazione con la Cina Association for International Science and Technology Cooperation, è supportato dal MIUR e dal Ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese.

E’ la prima sfida imprenditoriale tra Cina e Italia che punta a valorizzare i progetti innovativi nati dalla collaborazione tra i due Paesi. Gli ambiti di sviluppo dell'iniziativa riguardano diversi settori: Smart city, Agriculture and food safety, Smart/Green building, Aerospace, Clean energy technology, Health and life sciences.

Al concorso hanno partecipato le migliori startup italiane e cinesi già costituite ma anche idee innovative non ancora diventate realtà imprenditoriali, come nel caso del progetto in questione.