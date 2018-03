Vaccini: verso semplificazione per iscrizioni a scuola

ROMA. Una semplificazione delle procedure per l'iscrizione a scuola. E' questa la direzione verso la quale si sta andando, perchè i genitori non incontrino difficoltà nell'effettuare tutte le vaccinazioni obbligatorie richieste per la frequenza. Ad annunciare la novità è il coordinatore degli assessori regionali alla Sanità Antonio Saitta, mentre è iniziato oggi in Aula al Senato l'esame del parere circa la sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza del decreto vaccini così come richiesto dal M5S. L'esame del decreto è stato però rinviato al 20 giugno. "Chiediamo un'unica circolare applicativa in merito al decreto, ciò per non creare problemi ai genitori: per questo - ha spiegato Saitta in audizione alla commissione Sanità di Palazzo Madama - stiamo definendo e concordando una procedura semplificata, in modo che il bambino possa essere iscritto a scuola e poi sarà la Asl a contattare le famiglie per effettuare le vaccinazioni necessarie. Su questo punto c'è stato un primo incontro positivo con i ministeri della Salute e Istruzione". Quanto ai tempi, ha aggiunto, "in fase di conversione del decreto, si può immaginare che il prossimo anno scolastico, 2017-18, sia dedicato a mettere in regola principalmente i bambini per la frequenza ai nidi e alle scuole materne. L'anno successivo potrebbe invece essere finalizzato alla messa in regola dei bambini alla scuola dell'obbligo". Saitta ha quindi ribadito che la posizione della maggioranza delle Regioni è a favore dell'obbligo vaccinale "con alcuni correttivi", avvertendo come "non possa esserci un federalismo vaccinale, perchè le epidemie non hanno confini e questa è una tipica materia di competenza dello Stato". In audizione anche l'assessore alla Sanità del Veneto, Luca Coletto, che ha ribadito come la Regione - che ha impugnato il decreto davanti alla Consulta - è "a favore delle vaccinazioni, ma su base volontaria, come fanno i tre quarti dei Paesi Europei".



Da parte sua, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha auspicato che "si riesca a rompere il fronte di opposizione ai vaccini nel Paese. Sono assolutamente convinta della costituzionalità del decreto - ha detto -. Le argomentazioni ci sono tutte e l'urgenza anche". Intanto, M5S ha presentato sempre oggi un proprio ddl sui vaccini, definendo "incostituzionale" quello del ministro Lorenzin. Il ddl M5S lascia le 4 vaccinazioni obbligatorie già previste dalla legge attuale (antidifterite, antitetanica, antipoliomelite,a antiepatite B) introducendo due sole "clausole di salvaguardia": coercizione solo in caso di epidemia e obbligo per i genitori di informarsi seguendo, se necessario, anche corsi di formazione. Un caso si è aperto poi nelle Marche dove il Consiglio regionale ha tolto il patrocinio al Festival 'Ville e Castella', in programma dal 17 giugno al 23 luglio, per la presenza in cartellone del medico Dario Miedico, recentemente radiato dall'Ordine dei Medici per la sua posizione contro i vaccini. Sulla vicenda era intervenuto con un post su Facebook Roberto Burioni, l'immunologo del San Raffaele di Milano che sta portando avanti una campagna a favore delle vaccinazioni.