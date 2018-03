Screening cardiovascolari gratuiti in 30 città italiane

ROMA. Esami clinici ed elettrocardiogramma gratuiti per prevenire le malattie cardiovascolari. Sarà possibile effettuarli in un camion Jumbo Truck appositamente allestito, che partirà da Sanremo nei giorni del Festival della Canzone e, nei prossimi 8 mesi, farà tappa in ben 30 città italiane: da Milano a Lecce, da Torino a Catania, passando Venezia e Cagliari. Lo prevede la Campagna di Prevenzione Cardiovascolare "Truck Tour Banca del Cuore" promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco). Le malattie cardiache e l'ipertensione arteriosa, nella fascia di età tra 35 e 75 anni, colpiscono in Italia il 51% degli uomini e il 37% delle donne e causano circa il 40 per cento di tutte le morti. Molte delle quali, spiega Michele Gulizia, direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania "si potrebbero evitare con un impegno maggiore sulla prevenzione". Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Federsanità Anci, il Truck Tour, prosegue Gulizia, "ci permette di andare nelle piazze delle principali città, ove attivamente svolgeremo questo importante screening di portata finora mai realizzata nel nostro Paese". I cittadini, nei tre giorni previsti per ogni sosta, potranno effettuare gratuitamente un esame elettrocardiografico e screening aritmico, rilievo della pressione arteriosa, prelievo del sangue per la determinazione di tutto il profilo lipidico. I risultati saranno consegnati al termine della visita insieme a una BancomHeart, una card che, come una cassaforte digitale, raccoglie informazioni mediche e consente di accedere ai propri dati connettendosi alla Banca del Cuore.