Asl Chieti, i medici rifiutano assunzione su ambulanze 118: il servizio rimane monco

CHIETI. Un esito imprevedibile, che mette la Asl con le spalle al muro e soprattutto lascia senza medico le nuove postazioni del 118.

Questa l’amara sorpresa determinata dalle rinunce a catena che l’Azienda sanitaria locale della provincia di Chieti si è vista opporre dai medici convocati per l’assunzione dopo aver seguito una formazione specifica per alcuni mesi.

L’iter è stato di quelli travagliati: prima un corso di formazione costato 120 mila euro finanziato dalla Regione, poi la promessa di tamponare la chiusura delle guardie mediche (nel frattempo già operativa da mesi) nelle zone interne con più ambulanze per un primo soccorso comunque efficace.

E poi ancora la promessa di assumere almeno 30 nuovi medici formati e abilitati proprio per inserirli sui mezzi di soccorso dislocati nelle zone interne dove la sanità ha sbaraccato.

All’improvviso uno stop e l’incertezza per mancanza di soldi su queste assunzioni che alla fine si è sbloccata. Peccato che nessuno (o quasi) a questo punto voglia andarci.

Una stranezza o forse no.





Dopo l’attivazione delle nuove postazioni del servizio di emergenza (ma senza medici a bordo) a Lama dei Peligni, Torricella Peligna, Castiglione Messer Marino, San Salvo, Villa Santa Maria, Celenza sul Trigno, Carunchio e Torrebruna, era stato avviato il corso di formazione, gratuito e aperto a tutti, per i medici che ne avevano fatto richiesta partecipando al bando emanato dalla Asl, 60 in tutto, di cui 47 sono risultati idonei alla fine del corso.

Conclusa questa fase, durata cinque mesi, è stata avviata la procedura di assunzione per 25 unità, necessarie per coprire i turni per cinque postazioni, ma le sorprese sono cominciate da subito, perché alla convocazione per l’assegnazione delle sedi si sono presentati solo in 15, dei quali solo sette hanno dato la disponibilità ad accettare l’incarico, con contratto a tempo determinato.

E, come se non bastasse, ognuno di questi ha manifestato interesse per una postazione diversa, così da non consentire la copertura di alcuna sede, che necessita di cinque medici come dotazione organica, e di fatto mettendo l’Azienda in condizione di non potere procedere ad alcuna assunzione.

Un epilogo dunque a sorpresa per una procedura importante per l’Azienda sanitaria che oggi annuncia il flop e che ieri aveva investito parecchio in termini economici e organizzativi, sulle nuove postazioni di 118 e sul completamento delle équipe, già formate da infermiere e autista, con il medico a bordo.

Un boomerang ed una serie di conseguenze che come sempre obbligano i cittadini più svantaggiati a subire senza alcuna alternativa. Di certo un buon amministratore o manager si sarebbe comportato diversamente magari prima organizzando i servizi sul territorio e poi tagliando le guardie mediche. Invece per ragioni che non hanno nulla a che fare con la tutela della salute è stato fatto il contrario. Il risultato è che i servizi sono carenti o inesistenti ed una ambulanza che dovrebbe intervenire per le emergenze in territori montani distanti anche 50min dagli ospedali non hanno nemmeno un medico a bordo.

Provate ad immaginare una qualsiasi emergenza nell’entroterra in queste condizioni. La salute e la speranza di salvarsi è come vincere la lotteria.







FORMAZIONE ADEGUATA?

Ma quali sono i motivi della rinuncia dei medici?

La Asl non li chiarisce, probabilmente non li sa o non li vuole comunicare all’esterno ma per alcuni si è trattato di una scelta obbligata prima di tutto a causa della formazione che non è stata ritenuta adeguata.

Alcuni medici, infatti, parlano di programma inesistente, un testo mai consegnato agli studenti e corsi di simulazione essenziali mai dispensati come il Ptc (prehospital trauma care) e il Pbls (pediatric base life support) limitandosi a formare i medici solo sull’ Acls (advanced cardiovascular life support).

Insomma trattandosi di medici che devono operare in condizioni di emergenza ed avendo tra le loro mani la vita di pazienti una certa apprensione è anche giusto che vi sia.

«Gravi carenze» che avrebbero costretto alcuni medici ad autofinanziarsi la formazione con corsi privati con cifre da capogiro: oltre 600 euro per corso.

Le proposte dell’Asl sono state poi ritenute piuttosto controverse: i posti disponibili erano tutti distanti dagli ospedali ma soprattutto, i neo medici del 118, sarebbero stati spediti senza prevedere un periodo di affiancamento. E la cosa non è piaciuta affatto.

Ma c’è stato anche di peggio: qualcuno ha contestato il fatto di dover lavorare accanto ad infermieri volontari spesso alle prime esperienze e non equipaggi Asl ultra collaudati che solitamente si distinguono per formazione ed esperienza.





ORA CHE SUCCEDE?

Forse la Asl queste cose non le sa. O forse si. Fatto sta che adesso ci si trova di fronte ad uno scenario «inatteso» e il manager Pasquale Flacco non nasconde la propria amarezza: «abbiamo lavorato moltissimo, facendo salti mortali anche per garantire la sostenibilità economica di tutta l’operazione».

Ora si procederà in questo modo: per la prossima settimana saranno riconvocati i sette medici che hanno dato la propria disponibilità, con i quali si cercherà nuovamente un accordo affinché accettino la stessa destinazione così da coprire almeno due postazioni, con il supporto di altro personale strutturato del 118, da retribuire con lo straordinario.

Contemporaneamente sarà emanato un nuovo bando per reclutare altro personale, in attesa che in primavera ci sia la possibilità di attivare la mobilità extraregionale per assumere personale a tempo indeterminato dopo la pubblicazione delle cosiddette zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale.

«Si tratta di un passaggio fondamentale», ha spiegato Flacco, «senza il quale non possiamo utilizzare gli strumenti a disposizione per la stabilizzazione del personale».