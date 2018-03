Diabete: l’epidemia che colpisce 5 mln di italiani e ci costa 12 miliardi di euro

ROMA. Il diabete fa sempre piu' paura. In Italia si stimano 5 milioni di malati, ma un milione non sa neanche di esserlo.

Un dramma che uccide: ogni anno fra le persone con diabete si registrano 75 mila infarti (uno ogni 7 minuti), 50 mila ictus (uno ogni 10 minuti) e 10 mila amputazioni (una ogni 52 minuti). Ogni 4 ore una persona con diabete inizia la terapia dialitica (circa 2 mila all'anno). E ogni anno circa 50 mila persone con diabete sviluppano un problema importante alla vista.

E' l'allarme lanciato dagli esperti della Societa' Italiana di Diabetologia (SID), in un summit a Roma in occasione della Giornata mondiale del diabete.

«E' ora di risvegliarsi da un sonno che e' durato troppo a lungo e che non solo ha ridotto la potenzialita' dei ricercatori dell'area del diabete che operano in Italia ma ha contribuito a declassare la malattia ad una sorta di fastidio molto diffuso ma senza particolari conseguenze per la salute, tranne pochi casi sfortunati. Purtroppo - afferma Giorgio Sesti, presidente della SID - non e' cosi' e nasconderlo impedisce non solo il sostegno alla ricerca ma anche l'accesso alle cure migliori, le uniche che possono garantire una riduzione di morti, infarti, ictus, amputazioni, insufficienza renale con necessita' di dialisi, perdita della vista e tutto quello che il diabete curato male puo' causare».

Ed il diabete è uno 'Tsunami economico' che in Italia 'pesa' per 12 miliardi di euro, solo in termini di costi indiretti dovuti a prepensionamenti e assenze dal lavoro.

La patologia è in continua crescita e colpisce 4 milioni di connazionali ai quali si aggiunge un altro milione di malati inconsapevoli di esserlo.

Un''epidemia' per contrastare la quale, avvertono i diabetologi in occasione della Giornata mondiale sul diabete che si celebra oggi, l'unica arma è la Ricerca, per la quale i fondi sono però ancora "troppo pochi".





Eppure, la Ricerca italiana sul diabete è di qualità elevata, collocandosi al terzo posto nella graduatoria mondiale quando agenzie specializzate la valutano dai suoi prodotti scientifici (i lavori pubblicati sulle riviste internazionali) e diventa prima se il risultato è aggiustato per gli scarsi finanziamenti ricevuti.

I fondi per la ricerca sono, infatti, troppo pochi: le istituzioni, rileva la Sid, «destinano alla ricerca sul diabete circa 2,5 milioni di euro l'anno. E i cittadini fanno ancor meno: le donazioni liberali e quanto destinato con il 5xmille ammontano a poco più di 100 mila euro l'anno».

Se i «4 milioni di pazienti in Italia donassero il 5 per 1000 alla ricerca sul diabete, si potrebbero fare ulteriori e fondamentali passi avanti, così come accaduto ad esempio per la ricerca sul cancro, sarebbe una svolta», ha affermato Sesti, presentando oggi una road-map in 8 punti proprio per favorire la ricerca.

Ma c'è pure un'altra criticità, rilevata da un'indagine Gfk-Eurisko: il diabete è gestito con modelli differenti da regione a regione mentre, per quanto riguarda i pazienti, 1 su 2 non si sente in buona salute e 2 pazienti su 3 hanno una complicanza, primariamente arteriopatie (39%), problemi cardiaci (28%), retinopatia (20%), nefropatia (11%) e piede diabetico (11%). Dagli esperti, dunque, giunge anche un richiamo ad una maggiore uniformità di trattamenti e gestione sul territorio. Prima 'mossa', però, è quella di far uscire questa malattia dal silenzio, affermano i diabetologi. Ed è per questo che oggi, per la Giornata mondiale, molti monumenti si vestiranno di blu: in Italia, dal Battistero di Firenze al Maschio Angioino a Napoli, la luce blu ricorderà al mondo l'emergenza diabete.







+++ TUTTO SUL DIABETE