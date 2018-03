Tumore al seno, screening gratuiti a Pescara

ABRUZZO. Si è ufficialmente aperta con il mese di ottobre la Campagna della Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori – Sezione di Pescara, del ‘Nastro Rosa 2016’ per la prevenzione del tumore al seno.

Gli screening gratuiti, che potranno essere prenotati da martedì prossimo 4 ottobre, si svolgeranno negli ambulatori della Lilt, in via Rubicone numero 15, a partire dal 18 ottobre e vedranno impegnati un pool di medici specialisti, oncologi, radiologi, chirurghi estetici e nutrizionisti, per una gestione complessiva della tematica ed eventualmente delle patologie che dovessero venire alla luce.

«I numeri oggi ci parlano di 48mila nuovi casi all’anno di tumori al seno», commenta il presidente della Lilt-Sezione di Pescara Marco Lombardo, Coordinatore regionale della Lilt Abruzzo, «aumenta l’incidenza, ma si riduce la mortalità, ossia oggi riusciamo a guarire oltre il 60 per cento dei casi, grazie anche alla prevenzione, ovvero individuare la malattia quando il tumore è piccolissimo contribuisce a guarire dalla neoplasia. Oggi il nostro impegno come Lilt è di dare il nostro contributo per abbattere ulteriormente quei numeri, perché sappiamo che seguendo uno stile di vita sano, con un’alimentazione corretta, movimento fisico ed eliminando virus, fumo e alcol potremo abbattere per il 40 per cento l’insorgenza del cancro. Da un anno e mezzo la Sezione della Lilt di Pescara si è dotata di un ecografo di ultima generazione per poter dare una mano ai colleghi che dovessero trovare lesioni, dunque l’ecografo sarà di supporto alla visita, ricordando però che l’ecografia non è diagnostica, ma è solo di supporto e ausilio nel caso di seni densi, mentre per la diagnostica si rinvia le pazienti alla mammografia».

In tutta Italia, e anche nella Regione Abruzzo, c’è una campagna di screening della Asl che prevede l’esecuzione della mammografia gratuita ogni due anni alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

«Ma ultimamente purtroppo», spiega ancora Lombardo, «abbiamo visto un aumento dell’incidenza dei tumori nelle donne più giovani, più 30 per cento rispetto agli anni precedenti. Per questo noi rivolgiamo le nostre attenzioni soprattutto alle ragazze, di età compresa tra i 25 e i 49 anni, e vogliamo stimolarle a effettuare i controlli, così come vogliamo stimolare le più anziane, le over-70 che oggi possono e devono avere ancora una buona qualità della vita e dunque è giusto fare prevenzione. Tra l’altro per tutte le donne over-40 noi riteniamo sia più opportuno uno screening annuale, ossia una mammografia ogni anno, considerando troppo lungo l’intervallo dei due anni».



COME PRENOTARSI

«Per sottoporsi allo screening gratuito del seno – ha aggiunto la vicepresidente Lilt Milena Grosoli - le donne dovranno prenotare il proprio appuntamento telefonando, a partire da martedì prossimo 4 ottobre e fino al 18 ottobre compreso, solo il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, al numero 085/4283537. Alle chiamate risponderanno, solo in quegli orari e in quei giorni, i nostri volontari che, agendina alla mano, fisseranno gli incontri».

A partire dal 18 ottobre cominceranno le visite, sulla base dei calendari che i medici forniranno, e lo screening andrà avanti sino a esaurimento delle prenotazioni.

Nel 2014 la Lilt ha garantito 400 visite gratuite; nel 2015 600 visite, con la scoperta in 40 casi della presenza di neoplasie di cui 2 casi maligni e prontamente affrontati.

«Quest’anno contiamo di ripetere tale successo», spiega ancora Grosoli, «perché sappiamo che le richieste sono tante. Alle donne che aderiranno chiederemo solo di associarsi alla Lilt, al costo di 10 euro della tessera annua che dà diritto a partecipare a tutte le campagne di screening e alle iniziative promosse dalla Lilt. In più ricordiamo che, se durante la visita dovesse emergere una qualunque problematica, la donna verrà subito indirizzata e segnalata in ospedale per poter eseguire in urgenza ulteriori approfondimenti».



IL CONVEGNO

Intanto i prossimi 15 e 16 ottobre la Lilt svolgerà all’Aurum la seconda Edizione del Convegno Nazionale ‘Sistema Prevenzione Oncologica’, «con presenze illustri, soprattutto dal punto di vista medico-scientifico – ha anticipato il professor Lombardo -, e tantissimi studenti, perché il nostro primo target sono proprio i più giovani, che devono diventare ‘operatori della prevenzione’».