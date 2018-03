Carnevale, attenzione ai cosmetici low-cost per bambini

ROMA. Carnevale è una festa molto amata dai bambini che si travestono e si truccano dai loro supereroi preferiti, ma occhio ai 'cosmetici-giocattolo', quelli a basso prezzo che possono provocare reazioni allergiche.

«L'utilizzo sempre più diffuso di cosmetici definiti come 'giocattolo' come ombretti, rossetti, fondotinta, lip-gloss e profumi, molto utilizzati nel periodo di Carnevale, sono prodotti a rischio poiché possono rappresentare una potenziale fonte di esposizione agli allergeni nei bambini e quindi causare importanti reazioni allergiche», spiega in una nota la Società Italiana Allergologia Asma Immunologia Clinica (Siaac).

La sensibilizzazione per allergeni da contatto può iniziare già nella prima infanzia: «Il ruolo della barriera epidermica è cruciale - prosegue la nota - per lo sviluppo di sensibilizzazione e di scatenamento di tali dermatiti. I fattori che possono influenzare l'insorgenza di sensibilizzazione nei bambini sono la dermatite atopica, difetti di barriera cutanea o un contatto ripetuto con allergeni».

«E' molto importante ricordare che la dermatite allergica da contatto nei bambini non è rara, dovrebbe sempre essere presa in considerazione quando i soggetti presentino eczemi recidivanti spiega Erminia Ridolo, docente di Allergologia e Immunologia Clinica presso l'Università di Parma e membro Siaac -. In tali casi i bambini dovrebbero essere sottoposti a valutazione specialistica, approfondimento diagnostico con patch-test, esame gold-standard per diagnosi di allergia da contatto c/o centri allergologici specialistici. Nel bambino con accertata diagnosi di allergia da contatto, è importante evitare l'utilizzo di prodotti contenenti la sostanza in causa».