Sanità: alta urologia ad Avezzano e Sulmona, «una svolta con il dottor Santoro»

AVEZZANO. Ha 2.500 interventi all'attivo e si e' formato in importanti centri di Stati Uniti e Germania il chirurgo che pratichera' l'Urologia di alta specializzazione negli ospedali di Avezzano e Sulmona.

Si tratta di Pasquale Santoro, 58 anni, molisano, che dal primo marzo scorso ha preso servizio nei due presidi. La direzione Asl, guidata dal Manager Giancarlo Silveri, «imprime una svolta all'Urologia di Marsica e Valle Peligna, puntando su tecniche chirurgiche all'avanguardia per alzare l'asticella della qualità delle prestazioni», si legge in una nota dell’azienda sanitaria.

Santoro proviene dall'ospedale di Campobasso, nel quale ha lavorato, dal 1990, fino alle settimane scorse, prima di approdare in Abruzzo. Il professionista è stato ingaggiato dall'Azienda sanitaria (contratto biennale) dopo una selezione in una 'rosa' di candidati «tutti di alto profilo».

Il medico, oltre al lavoro in sala operatoria, farà l'ambulatorio, in base a un'organizzazione di lavoro che gli consentirà di lavorare, nel corso della settimana, ad Avezzano e a Sulmona. L'attività in ambulatorio, sia ad Avezzano sia a Sulmona, prenderà il via tra un mese e, non appena sarà attivata, sarà possibile prenotarsi per visite e controlli. Ad Avezzano l'ambulatorio sarà aperto martedì e giovedì, a Sulmona lunedì, mercoledì e venerdì (gli orari saranno comunicati al momento dell'avvio dell'attivita'). Il nuovo chirurgo dell'Urologia, invece, dal primo marzo ha cominciato a svolgere il proprio lavoro in sala operatoria.

«Il dottor Santoro - spiega ancora in una nota l'ufficio stampa della Asl 1 - porterà nelle sale operatorie dei due presidi, marsicano e peligno, tutto il peso della sua lunga esperienza, maturato in due moderne metodiche: endourologia e, soprattutto, chirurgia video laparoscopica. Con l'endourologia sarà possibile eliminare i calcoli renali con una sola mini-incisione e quindi con interventi a bassissima invasività. La video chirurgia laparoscopica permetterà di trattare tumori del rene, della prostata e del prolasso (crollo) urinario in modo egualmente 'soft', con piccoli fori, invece che l'apertura di tutto l'addome, come accade con le tradizionali metodiche chirurgiche».