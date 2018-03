Malattie renali in aumento, giovedì controlli gratis a Chieti

CHIETI. Sono sempre più diffuse in tutto l’Abruzzo le malattie renali, e con esse il numero di dializzati e trapiantati.

E’ quanto emerge dai dati del Registro regionale di dialisi e trapianto. La rilevanza epidemiologica dell’Insufficienza Renale Cronica appare comunque molto più preoccupante. Si stima, infatti, che nella popolazione generale, tra il 5% e il 10% delle persone possa avere un danno renale, di cui molto spesso ignora l’esistenza. Saperlo, invece, è di fondamentale importanza, poiché il rischio di evoluzione verso la fase avanzata dell’insufficienza renale (che rende necessario l’inizio della dialisi) è elevato ed è ancora maggiore quello di una malattia cardiovascolare invalidante o mortale.



Di motivi per prestare un attimo di attenzione al rene, dunque, ce n’è più d’uno, ed è proprio questo il messaggio che prova a lanciare la Clinica Nefrologica di Chieti, che giovedì 13 marzo 2014, in occasione della Giornata mondiale del Rene, manda in piazza un’équipe specializzata per una campagna di sensibilizzazione sul tema delle malattie renali.



In collaborazione con la Croce Rossa Italiana dalle ore 10 alle 19 in piazza G. B. Vico a Chieti sarà allestita una postazione nella quale si potranno effettuare gratuitamente controllo della pressione arteriosa ed esame delle urine, i test preliminari che possono evidenziare problemi della funzionalità renale. I medici, inoltre, saranno a disposizione dei cittadini per dare informazioni e fornire materiale illustrativo che aiuti a comprendere l’importanza di una diagnosi precoce delle malattie renali.



«L’insufficienza renale cronica – spiega il professor Mario Bonomini, direttore della Clinica Nefrologica – è una malattia di grande impatto clinico, sociale ed economico per diverse ragioni, a partire dal numero di pazienti, sempre più elevato, e le patologie a essa correlate, soprattutto ipertensione e diabete mellito di tipo 2, che ne rappresentano oggi le principali cause. Tutto questo senza trascurare l’elevato tasso di mortalità che fa registrare e l’altrettanto elevata spesa che genera, perché la dialisi è una terapia ad alto costo. Negli anni scorsi molto è stato fatto per migliorare questo trattamento e per aumentare il numero dei trapianti, ma è necessario mantenere lo stesso impegno e promuovere una efficace campagna di prevenzione e diagnosi precoce delle nefropatie». Ed è proprio questo l’obiettivo della Clinica Nefrologica, che mira a tenere alta l’attenzione sul danno renale cronico e sulla patologia cardiovascolare a esso associata attraverso questa presenza «sul campo», grazie alla quale i cittadini che si sottoporranno ai test riceveranno una scheda con i risultati degli esami e i suggerimenti nefrologici ritenuti più opportuni, inclusi eventuali approfondimenti diagnostico-terapeutici.