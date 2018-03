Terapia del sorriso, il medico Patch Adams a Pescara

PESCARA. A cinque anni dalla sua ultima visita, l’inventore della clown terapia torna a far sorridere Pescara con un evento imperdibile.

Patch Adams sarà a Pescara il prossimo 4 ottobre ospitato dall’associazione WillClown, il medico americano sarà protagonista di due incontri pubblici a Pescara e Montesilvano.

Il dottor Patch Adams, reso famoso sullo schermo cinematografico con un film del 1998 ispirato alla sua storia e interpretato da Robin Williams, sostiene che la cura più valida per le malattia sia la gioia di vivere. L’associazione WillClown, che organizza l’evento, è tra le tante nel mondo che hanno raccolto questo messaggio, e dal 2004 è promotrice della clown terapia a Pescara e opera presso l’Ospedale Civile, il centro anziani, gli istituti per disabili e altri luoghi di sofferenza, per portare sollievo e regalare un momento di allegria e spensieratezza alle persone ricoverate.

L’evento si svolgerà durante l’intera giornata del 4 ottobre 2013: alle 11.30 conferenza di presentazione presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, alla presenza del sindaco e di altri ospiti. Nel pomeriggio alle 16.00 presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, si prevede un workshop esperienziale guidato e diretto proprio da Patch, dal titolo “Living a life of joy”. Un’occasione unica per conoscere dal vivo il fondatore della terapia del sorriso, un uomo straordinario che porta avanti sin dagli anni 80 le sue teorie, affermando che è più importante curare le persone piuttosto che le malattie, e promuovendo il sorriso come metodo di umanizzazione dei servizi socio sanitari.

Patch Adams è già stato a Pescara nel 2008 e l’associazione WillClown ha deciso di invitarlo nuovamente per poter dare la possibilità a tante altre persone, che in questi anni hanno incontrato e conosciuto l’associazione, di conoscerlo personalmente; un incontro dedicato a tutti coloro che credono ancora nella forza di un sorriso, di un abbraccio e del contatto umano, che potranno condividere quattro ore intensive di riflessioni, esercizi, ascolto e coinvolgimento con il dottor sorriso in persona.

Per l’incontro del mattino al Comune di Pescara l’ingresso è libero, mentre per il workshop esperienziale il numero dei posti è limitato a 200 persone.

Per partecipare al workshop è necessario iscriversi tramite email a info@prontosorriso.org oppure chiamando il 392.0360534, dove è possibile ricevere informazioni sul contributo spese richiesto (i soci coop Adriatica e i soci Aspic hanno diritto ad uno sconto).