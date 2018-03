Alzheimer e Parkinson, il cacao stimola la neuroprotezione

MILANO. Le abitudini alimentari e la presenza di antiossidanti nella dieta possono giocare un ruolo sull'incidenza delle patologie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson.

In particolare, i polifenoli del cacao stimolano la neuroprotezione, attivando la sopravvivenza del fattore neutrofico cerebrale Bdnf (che contribuisce a sostenere la sopravvivenza dei neuroni esistenti, e favorire la crescita di nuovi). E' quanto ha scoperto uno studio dell'Istituto di Ricerca Sbarro di Philadelphia, dell'Università di Siena e dell'Aquila, pubblicato sul 'Journal of Cellular Biochemistry'.

«I nostri studi - spiega Annamaria Cimini dell'ateneo aquilano - dimostrano, per la prima volta, che i polifenoli del cacao non agiscono solo come un mero antiossidante, perché, direttamente o indirettamente, sono capaci di attivare il percorso di sopravvivenza del Bdnf, contrastando la morte neuronale». Comprendere il potenziale di prevenzione e il meccanismo d'azione di un alimento «può rappresentare un mezzo per limitare la progressione del deterioramento cognitivo», aggiunge Antonio Giordano, direttore dell'Istituto Sbarro per la Ricerca sul Cancro e Medicina Molecolare. Questi risultati, secondo i ricercatori, possono avere importanti implicazioni per la prevenzione del deterioramento cognitivo negli anziani e nelle malattie neurodegenerative, contrastando la progressione della malattia.