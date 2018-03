ABRUZZO. A Chieti si sperimenta il fascicolo sanitario elettronico per i bambini

CHIETI. Da oggi la cura del bambino ricoverato in Clinica Pediatrica a Chieti sarà condivisa on line tra l’ospedale, il pediatra di libera scelta, la famiglia e i servizi territoriali della Asl.



Nasce «Sanità Amica del Bambino», un sistema telematico che mette in rete in tempo reale tutte le informazioni sul piccolo paziente e consente al pediatra e agli stessi genitori di aggiungere notizie utili, evidenziare sintomi o comportamenti sospetti, allegare immagini e interagire a distanza con i professionisti.

Il sistema, che rappresenta la prima sperimentazione di fascicolo sanitario elettronico fa di Chieti l’unico ospedale in Abruzzo dotato di una simile innovazione, coinvolge al momento 21 pediatri di libera scelta e 61 professionisti della Clinica Pediatrica (tra medici, specializzandi e infermieri). A illustrarlo in conferenza stampa sono stati il direttore del Dipartimento Materno Infantile della Asl, Francesco Chiarelli, il direttore Audit e Governo Clinico, Lorenzo Mazzilli, il direttore generale, Francesco Zavattaro, e il direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, Amedeo Budassi.

Non appena il bambino è ricoverato nella Clinica Pediatrica, il sistema invia una comunicazione tramite SMS al Pediatra di libera scelta che può così mettersi in contatto con i medici ospedalieri per definire meglio il quadro clinico all’ingresso o inviare la Scheda di accesso. Il piccolo paziente è identificato con un braccialetto che lo segue per tutta la sua permanenza in reparto e consente al personale di ridurre errori di identificazione e somministrazione di terapie, gestite in automatico.

Il medico ospedaliero gestisce informaticamente a bordo letto le informazioni dell’assistito e la sua storia clinica utilizzando un tablet, che consente di accedere in tempo reale agli esami richiesti, ottimizzando i tempi per scelte terapeutiche e dimissioni. Tutti gli operatori sanitari sono a loro volta chiamati a compilare in sinergia il diario clinico del bambino, in modo da avere il quadro completo degli eventi in un'unica scheda, utilissima tra l’altro per la guardia notturna.

Al momento della dimissione, il medico ospedaliero scrive la “lettera di dimissione” che sarà subito disponibile al Pediatra di famiglia: quest’ultimo potrà prendere immediatamente in carico il bambino e disporre delle informazioni clinico-assistenziali necessarie a gestirlo a domicilio.

Il sistema prevede un canale sempre aperto con il pediatra, che può contribuire in qualsiasi momento al percorso di cura, e con la famiglia del piccolo paziente, che può cooperare con la rete assistenziale tramite un accesso riservato al Portale «Sanità Amica» con login e password personalizzate. Questo canale consentirà di migliorare le azioni di informazione attiva rivolte ai familiari, ad esempio per le vaccinazioni, per favorire il maggior numero possibile di “bilanci di salute” e di screening in età pediatrica.

Il progetto sarà esteso nei prossimi mesi all’intero territorio provinciale della Asl e consentirà un costante monitoraggio sui casi più critici. Saranno coinvolti anche i medici ambulatoriali e della continuità assistenziale.

«In questi tre anni - ha sottolineato Zavattaro - abbiamo compiuto sforzi importanti per portare innovazione nelle nostre strutture e ora cominciamo ad apprezzare i risultati di questo impegno. Ovviamente le esigenze di razionalizzazione ci costringono a procedere con gradualità, facendo scelte di priorità, come quella compiuta con la Clinica Pediatrica di Chieti che, però, rappresenta solo il primo tassello di un progetto più ampio che coinvolgerà tutti gli ospedali aziendali e i pediatri di libera scelta di tutta la provincia. Siamo orgogliosi di avere introdotto il Fascicolo sanitario elettronico, realizzato con mezzi propri, senza finanziamenti aggiuntivi e puntando su energie e progettualità tutte interne all’Azienda».

“Sanità Amica” è uno strumento che mette in connessione attualmente 963 professionisti della Asl Lanciano Vasto Chieti: favorisce il trasferimento di informazioni necessarie per la presa in carico e la continuità dell’assistenza, segue e ricostruisce la storia sanitaria del cittadino attraverso un sistema attivo che consente di condividere lo stato di salute dell’assistito. Il sistema acquisisce automaticamente i dati di esami, accessi a pronto soccorso, ricoveri, prestazioni sanitarie di ogni genere, cicli di terapia farmacologica, cure domiciliari e li inserisce in un «fascicolo salute».

Il pediatra attraverso «Sanità Amica» diventa responsabile clinico dei piccoli pazienti: non è più semplice “prescrittore”, ma può seguire il percorso di salute del proprio assistito e condividerne le fasi di prevenzione e cura.

Tutto il sistema funziona nel pieno rispetto della privacy, previo consenso del cittadino.