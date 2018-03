Salute: pet therapy a frutta, ecco come invecchiare bene

ROMA. Focalizzare troppo i propri pensieri su se' stessi rappresenta un fattore di rischio per la salute.

Curare la propria vita sociale ed i legami affettivi diventa invece un grandissimo fattore protettivo, magari scoprendo la pet-therapy per mantenersi attivi nel fisico e nella mente.

E' la prima delle 10 preziose raccomandazioni «suggerite da un team di esperti e rivolte alla popolazione adulta e a quella anziana per rendere la vecchiaia sinonimo di salute», afferma Walter Ricciardi, direttore Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane. Un decalogo, "Healthy Ageing", presentato ieri a Roma e messo a punto dall'Osservatorio, «in linea con lo spirito dell'anno 2012 dedicato dall'Unione Europea all'invecchiamento attivo e alla solidarieta' intergenerazionale», continua Ricciardi.

Seconda regola per guadagnarsi una vecchiaia serena e in salute, assumere cinque porzioni al giorno di frutta e verdura. Indicazione sottovalutata, secondo i dati del Rapporto Osservasalute 2011, per i quali la percentuale di persone che segue questa indicazione e' limitata al 4,8% (-0,9% rispetto al dato del 2008) della popolazione di riferimento. Tenersi lontani da sovrappeso e obesita', terza regola d'oro, perche' facilitano l'insorgenza di patologie croniche quali malattie cardiovascolari e diabete, peggiorando sensibilmente l'aspettativa di vita. Quattro: praticare regolarmente attivita' fisica, scegliendo, a seconda delle necessita', discipline come lo yoga, il ballo, la danza, la camminata veloce. Quinta e sesta indicazione, evitare l'abuso di alcol, causa di malattie croniche e tumori, e il fumo. Il sole? E' protagonista della settima regola, che lo consiglia ma senza esagerazioni. Infine, utilizzare sempre le opportunità? Della prevenzione in medicina e fare attenzione agli incidenti domestici che uccidono il doppio di quelli stradali e dieci volte di più degli incidenti sul posto di lavoro. Ultimo consiglio degli esperti, limitarsi al corretto uso dei farmaci.