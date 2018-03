Salute: si ingrassa non per ciò che si mangia ma per quando

PHILADELPHIA. Non è quel che mangiamo ma quando lo mangiamo a farci ingrassare.

E' tutta una questione di tempi secondo un nuovo studio condotto da Garret FitzGerald, direttore dell'Institute for Translational Medicine and Therapeutics della Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania. La ricerca ha scoperto che nei topi la delezione del gene orologio Arntl, anche noto come Bmal1, nelle cellule di grasso provoca l'obesità, stravolgendo il timing normale previsto per la nutrizione della specie notturna.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Medicine e mostrano che le cause dell'obesità negli esseri umani sono ancora più complesse di quanto non si pensi gia'. "I nostri studi sono sorprendenti" hanno spiegato gli autori "perchè abbiamo scoperto che un cambiamento relativamente modesto nel momento previsto per il consumo di cibo e dedicato generalmente al riposo porta i topi ad immagazzinare più energia e a diventare più grassi senza consumare più calorie. In pratica i topi ingrassano senza mangiare di più ma solo perchè mangiano in un momento sbagliato che non sarebbe previsto dal proprio orologio biologico se funzionasse normalmente»