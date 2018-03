Salute. Ecco cosa mangiare per dimagrire (sentirsi sazi e bene)

BIRMINGHAM. Difficile perdere dieta se si ha continuamente…. Fame. Ecco che gli sforzi di chi vuole rimanere in forma mangiando poco vengono vanificati.

I dolori dell'appetito rendono difficile non abbandonarsi a piccoli e frequenti "strappi" alimentari che stravolgono l'effetto di un regime dimagrante. Per diminuire la sensazione di avere fame, la Abc di Birmingham propone una dieta a base di dieci alimenti che "uccidono" l'appetito, non solo per sentirsi pieni ma anche per mantenere un buon livello di salute.

La top ten di cibi anti-fame, capaci di riempire lo stomaco, conta le noccioline, il tofu, frutti e verdure ad alto contenuto di fibre come mele e broccoli, i fiocchi d'avena, l'avocado, le patate, pesci come salmone, tonno e aringhe che contengono omega 3, che tra i tanti pregi e' anche un inibitore della fame, e il wasabi, che ha proprieta' antinfiammatorie e antibatteriche. E ancora, il cioccolato fondente che contiene acido sterico, nemico della voglia di mangiare, e la radice di zenzero che incentiva il metabolismo.