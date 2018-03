Vacanze, ecco quali farmaci mettere nella valigia

ROMA. E’ tempo di vacanza, i più fortunati stano per partire gli altri dovrano attendere fino ad agosto per preparare la valigia. Ma la voglia di vacanza degli italiani sta esplodendo. Si ripropone il problema di cosa metetre in valigia, cosa è necessario portare e cosa no.

Ci sono farmaci che è meglio portare per essere più tranquilli?

Secondo un'indagine promossa da ANIFA - Associazione Nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione-, l'80% degli italiani considera i farmaci di automedicazione immancabili compagni di viaggio. La stessa ANIFA ha redatto un elenco dei medicinali da mettere assolutamente in valigia per prevenire ogni piccolo inconveniente di salute in villeggiatura.

Ecco quali mettere in valigia, uno per uno: Gli antidolorifici/antinfiammatori, e antipiretici che oltre alle loro proprieta' antinfiammatorie, sono anche in grado di calmare il dolore e quindi indicati in caso di distorsioni, strappi e slogature. Creme e pomate contro le irritazioni della pelle come scottature solari o punture di insetti o meduse (antistaminici e cortisonici a bassa-media potenza). Disinfettanti per la gola per combattere le infiammazioni dovute ad esempio a sbalzi di temperatura. Farmaci contro la cattiva digestione (antiacidi, pro cinetici, anti secretori e inibitori di pompa protonica). Lassativi se si cambiano le abitudini alimentari e l'intestino diventa pigro. Melatonina e altri prodotti contro il jet-lag. Il kit del pronto soccorso (disinfettanti, garze sterili e cerotti, ghiaccio freddo). Antidiarroici per combattere la cosiddetta "diarrea del viaggiatore". Pomate e creme in caso di ematomi, cadute o traumi leggeri per rendere piu' rapido il processo di riassorbimento dell'ematoma. Non bisogna infine dimenticarsi di portare con se' i farmaci con ricetta che si assumono abitualmente (ad esempio quelli per la pressione alta, per il cuore, la pillola anticoncezionale, etc.).