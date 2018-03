Campagna di prevenzione melanoma: visite gratis in piazza

FRANCAVILLA AL MARE. Sta approdando in diverse piazze d’Abruzzo la campagna di prevenzione sul melanoma, (insidioso tumore della pelle) condotta da Farmatua, (network di farmacie presenti sul territorio della regione Abruzzo e parte delle Marche e del Molise) in collaborazione con l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e la Clinica Dermatologica dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti.

La campagna “Viaggio sul Camper della Salute” giunta alla terza edizione è partita sabato, 19 maggio, e pian piano lambirà le piazze di Pescara, Chieti, Sulmona, Tortoreto, Ascoli Piceno, Lanciano, San Salvo, Francavilla al Mare, Montesilvano, Navelli, Termoli.

Domenica prossima, 3 giugno, il camper della salute con a bordo medici e specialisti si piazzerà a Francavilla 2012, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, in piazza Adriatico.

I medici in sosta in piazza, offriranno gratuitamente il controllo dei nei e l’esame del fototipo. I cittadini potranno quindi recarsi presso le strutture attrezzate e sottoporsi allo screening. L’esito delle analisi sarà commentato in diretta alla presenza dei pazienti cui verranno dispensati una serie di consigli e suggerimenti personalizzati.

Tra gli esperti ci sarà anche il professore Paolo Amerio dirigente della Clinica Dermatologica di Chieti, e docente universitario presso l’Università G. d’Annunzio per sensibilizzare i cittadini sui rischi di insorgenza del melanoma.

«Tutte le persone che abbiano superato i 20 anni d’età», mette in guardia Amerio, «dovrebbero effettuare una visita almeno una volta l’anno. Per l’impatto che il melanoma nodulare ha sulla mortalità, sarebbe importante che i maschi con età superiore ai 60 anni si sottoponessero periodicamente a screening . Per questo si è accolta con decisione la proposta di collaborazione con le farmacie Farmatua. La presenza capillare sul territorio delle farmacie del network, la professionalità e il continuo aggiornamento da parte dei farmacisti, insieme alla possibilità di effettuare campagne di prevenzione e sensibilizzazione approfondiranno la conoscenza del cittadino sul melanoma favorendo così un’eventuale diagnosi ».