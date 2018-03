Salute: eccesso di peso in gravidanza mette a rischio i figli

WASHINGTON. Il peso in eccesso prima e durante la gravidanza può causare problemi di salute per i figli anche in età adulta.

E' quanto sostiene una ricerca della Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine della Hebrew University of Jerusalem e dei Departments of Medicine and Epidemiology della University of Washington, Seattle, pubblicata su Circulation. Che il sovrappeso in gravidanza potesse portare a bambini e adolescenti obesi era gia' noto, ma lo studio esamina ulteriori conseguenze sulla salute dei figli.

I ricercatori hanno infatti individuato una relazione tra il sovrappeso materno e altri fattori di rischio che insorgerebbero nei figli, come la pressione alta e i livelli di zuccheri e grassi nel sangue.

Gli studiosi si sono basati sull'analisi di informazioni cliniche di 1.400 abitanti di Gerusalemme, nati tra il 1974 e il 1976, e hanno confrontato le informazioni disponibili sulle loro madri con il loro stato generale di salute all'età di 32 anni, con fattori quali il peso, l'indice di massa corporea, la larghezza dei fianchi, la pressione e il livello di zuccheri e sangue. Per esempio, madri che hanno visto crescere il loro peso di oltre 14 chilogrammi durante la gravidanza hanno avuto figli con indici di massa corporei più alti di madri che non avevano preso più di 9 chili. «Sappiamo ormai che gli eventi che si verificano anche nella vita di un feto hanno conseguenze di lunga durata per la salute della persona adulta», ha detto Hagit Hochner, il ricercatore a capo del progetto, che ha intenzione di indagare anche su altri fattori ambientali e genetici.