Sesso: «grazie ai social network si arriva prima a letto»

WASHINGTON. Da un messaggio online a un rapporto sessuale 'offline', passa davvero poco tempo.

Facebook, cosi' come altri siti di social network, hanno infatti ridotto i tempi: grazie a questi incontri virtuali le nuove coppie sono spinte a fare sesso prima.

A rivelarlo e' una ricerca pubblicata dalle rivista Shape e Men's Fitness che ha coinvolto 1.200 persone. Quattro donne su 5 e tre uomini su 5 sono convinti che i social network facciano evolvere piu' velocemente i flirt sessuali. Il 70 per cento delle donne ammette di usare questi mezzi per vagliare nuovi possibili partner.

Stessa cosa fa il 63 per cento degli uomini. Internet in pratica permetterebbe di mantenere i contatti con piu' amanti senza il rischio di perderli di vista. Un po' come ha fatto prima del web il telefono cellulare, che comunque rimane ancora centrale nell'evoluzione sessuale di molte nuove coppie. Gli uomini usano i messaggini il 39 per cento in piu' rispetto alle telefonate per comunicare con la propria amante. Percentuale che si moltiplica nel caso delle donne raggiungendo addirittura il 150 per cento in piu'.

