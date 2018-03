«Prevenire l'infertilità», incontro a Pescara con gli esperti dell'Ospedale di Chieti

CHIETI. Sabato 4 dicembre dalle ore 10 presso il Museo Vittoria Colonna.

L'infertilità, ovvero la riduzione della capacità di fecondazione dell'individuo, colpisce mediamente una coppia su sette. Un problema sociale, che in Abruzzo da 13 anni trova una risposta di eccellenza presso il Centro di Medicina della Riproduzione dell'Ospedale di Chieti, diretto dal professor Gian Mario Tiboni, grazie al quale finora sono nati oltre 1.100 bambini.

«Prevenire l'infertilità» è il titolo di un incontro aperto a tutti che si svolgerà sabato prossimo, 4 dicembre, dalle ore 10 nel Museo «Vittoria Colonna» di via Gramsci 26 a Pescara. L'incontro punta a illustrare, grazie a esperti del settore, l'importanza della prevenzione dell'infertilità nell'uomo e nella donna, affrontando l'argomento sotto diversi aspetti, dalle tematiche psicologiche ai fattori di rischio, quali l'età avanzata nella donna per la prima gravidanza, dalle malattie dell'apparato riproduttivo alle infezioni che possono compromettere l'attività riproduttiva.

Saranno esaminati anche aspetti meno divulgati in questi anni e sottovalutati da molti medici, come l'identificazione del rischio in età pediatrica e la chirurgia dannosa per la fertilità. Non mancheranno accenni a cosa fare e dove rivolgersi nel caso che la prevenzione fallisca.

All'incontro interverranno Gian Mario Tiboni del Centro di Medicina della Riproduzione, Michele Nicolai del Servizio Andrologia e Stefano Tumini della Clinica Pediatrica dell'Ospedale «SS. Annunziata» di Chieti.

E' annunciata la partecipazione del sub-commissario alla Sanità della Regione Abruzzo, Giovanna Baraldi, del presidente della V Commissione Sanità del Consiglio regionale, Nicoletta Verì, del direttore generale, Francesco Zavattaro, e del direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, Amedeo Budassi, nonché del vice presidente della commissione Politiche sociali del Comune di Pescara, Livio Marinucci. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Sipontina Beverelli.

L'evento ha il patrocinio della Regione Abruzzo, delle Aziende sanitarie locali di Lanciano Vasto Chieti e di Pescara, del Comune di Pescara.

