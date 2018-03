Bambini oncologici curati fuori regione, una proposta per fermare la migrazione

CHIETI. La Clinica Pediatrica di Chieti lancia l’idea delle rete territoriale

Fermare la migrazione dei casi di oncologia pediatrica? Si può, creando a livello regionale una rete oncologica per la fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, che sappia coniugare l’impegno specialistico di tipo clinico con una tipologia di assistenza costruita sul bisogno complessivo del bambino, fatto di cure ma anche di relazioni affettive e sociali garantite dal proprio ambiente di riferimento. E’ questa la proposta avanzata dalla Clinica Pediatrica dell’Università di Chieti, che promuove per sabato 4 settembre una giornata di studi dedicata alla rete territoriale in oncologia pediatrica, in programma presso l’Auditorium del rettorato.

«Occorre superare la frammentarietà dell’offerta e la disomogeneità delle prestazioni – sottolinea Francesco Chiarelli, direttore della Clinica – all’origine del consistente fenomeno migratorio che caratterizza il settore: più del 60% dei ricoveri oncologici pediatrici finisce fuori regione, mentre la percentuale che resta è concentrata prevalentemente su Pescara. I tumori dell’encefalo, delle ghiandole e di altre parti del sistema nervoso rappresentano la categoria per la quale ci si trasferisce di più (76,4%), seguono quelli dell’apparato digerente e del peritoneo (61,6%), i tumori genito-urinari (53,6%) e del tessuto linfatico (48,4%). La migrazione riguarda il Centro (61,6%), seguono il Nord (33,2%) e il Sud (8%). Riteniamo di trovarci davanti a un fenomeno di migrazione evitabile, ossia dovuta a una inadeguata allocazione dei presidi diagnostico-terapeutici, a disinformazione e inefficienza delle strutture locali, ed è per questo che desideriamo far scaturire da questa giornata proposte organizzative per creare un sistema integrato di assistenza ai bambini malati di tumore al fine di offrire a loro e alle famiglie una risposta sanitaria decisamente meglio strutturata».

