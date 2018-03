Screening e prevenzione, 3 mila visite mediche a scuola

PESCARA. Saranno circa 3mila gli studenti di prima elementare e prima media a essere coinvolti nel progetto di Screening e Prevenzione della salute tra i banchi di scuola.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Pescara che, in collaborazione con il Rotary Club, ha ripristinato la figura del ‘medico scolastico’.

«Tra novembre e dicembre», ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Roberto Renzetti, «invieremo le comunicazioni alle famiglie per ufficializzare la nostra volontà di avviare una campagna sanitaria per individuare l’eventuale presenza di patologie di tipo chirurgico nei bambini, dunque non solo problemi di obesità o scoliosi, ma anche malformazioni vascolari o emangiomi. Ricevute le comunicazioni, già a gennaio partiremo con le visite che saranno effettuate da cinque medici».

Dopo aver ottenuto il consenso dei genitori partiranno a gennaio, subito le vacanze natalizie, le visite che interesseranno 3mila studenti.

I ragazzi saranno visitati nei locali della scuola, preferibilmente alla presenza di un genitore, con la compilazione di una scheda clinica, nel rispetto della privacy, a titolo gratuito per la scuola e le famiglie e di fatto sino a oggi si tratta di un’operazione unica in Italia.

«L’attività che andremo a svolgere ovviamente non va considerata sostitutiva rispetto al pediatra di base, i nostri medici – ha specificato il professor Lelli Chiesa – punteranno su malformazioni di interesse chirurgico in collaborazione con i medici di base. Già lo scorso anno lo screening ci ha consentito di individuare il 25 per cento di bambini affetti da scoliosi e di indirizzare i genitori verso gli idonei provvedimenti».

