Droga. Nel 2009 34mila nuovi utenti per i servizi: piu' consumatori di coca

Osservando l'operato delle Forze dell'Ordine nella lotta alla diffusione delle droghe, lo scorso anno sono state oltre 28mila le persone segnalate alle prefetture per possesso ad uso personale di sostanze illecite, in diminuzione rispetto all'anno precedente. In calo, nel 2009 sul 2008, anche il numero di persone entrate nelle carceri con problemi droga correlati 825.180 contro oltre 30mila). In tema di prevenzione, dal Rapporto si evince un incremento degli interventi sia in ambito di prevenzione primaria che selettiva per la quale, nel 2009, sono stati impiegati 30 milioni di euro. Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Emilia Romagna e Toscana sono i territori che hanno investito di piu'. Oltre 6 milioni sono stati stanziati inoltre dal Dipartimento Politiche Antidroga per finanziare progetti di prevenzione universale, come la campagna nazionale, e selettiva, come ad esempio i drug test sui lavoratori a rischio. 10/11/2010 12.25