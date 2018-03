Al via il mese della prevenzione per il cuore delle donne

ROMA. A novembre riflettori puntati sul 'cuore delle donne'.

In oltre 450 farmacie parte, infatti, il mese della prevenzione cardiovascolare femminile, un progetto di Apoteca Natura in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna O.N.Da.

Le malattie cardiovascolari, infatti, da tempo non sono più soltanto un problema maschile e stanno diventando una delle principali cause della mortalità femminile.

E' quindi fondamentale sensibilizzare le italiane invitandole ad effettuare corrette strategie di prevenzione, specialmente tra i 35 e i 50 anni.

Per questo motivo le farmacie della rete Apoteca Natura, specializzate sulla salute naturale, effettueranno insieme a O.N.Da la campagna "Ci sta a cuore il cuore delle donne", una iniziativa che prevede sia attività di informazione che di screening e raccolta dati.

Le farmacie Apoteca Natura offriranno alle donne consigli, informazioni e controlli mirati alla prevenzione attraverso materiale informativo redatto dagli esperti di O.N.Da. Inoltre, ogni martedì mattina del mese (9-16-13-30 Novembre 2010) sarà possibile effettuare nelle farmacie del network, previa prenotazione, la misurazione gratuita di parametri fondamentali per monitorare i livelli di rischio di malattie cardiovascolari (pressione, colesterolo, indice di massa corporea, peso, girovita). Per informazioni sulle farmacie convenzionate in ogni Regione: ondaosservatorio.it, apotecanatura.it

03/11/10 12.30