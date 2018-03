Dislessia, un progetto di legge per il riconoscimento della malattia

ABRUZZO. Il consigliere regionale Nicola Argirò, insieme a Nicoletta Verì e a Luigi De Fanis, ha presentato la proposta di Legge denominata “Disturbi Specifici di Apprendimento”.

Un disegno di legge per il riconoscimento della dislessia come disturbo dell’apprendimento e trovare i giusti rimedi. Il provvedimento, infatti, ha come obiettivo principale il riconoscimento della dislessia, o altre forme simili, quale disturbo nell’apprendimento didattico dei bambini nella fascia pre-scolastica e scolastica.

L’obiettivo del ddl è attivare appositi strumenti diretti a migliorare l’organizzazione scolastica, nonché a porre in essere iniziative straordinarie per attuare progetti innovativi a favore delle istituzioni scolastiche regionali.

In Italia, secondo le statistiche, si calcola che il problema coinvolga almeno 1.500.000 persone di cui il 4% della popolazione pre-scolastica e scolastica.

Il bambino con Dsa può leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al massimo le sue capacità e le sue energie poiché non può farlo in maniera automatica.

La necessità di ricorrere ad un apposito strumento normativo serve, pertanto, a dare una protezione adeguata a questi soggetti. Il consigliere Nicola Argirò comunica che la Regione Abruzzo, grazie al disegno di legge presentato, «sarà parte attiva nel predisporre idonee misure non solo in età scolare ma anche per l’età adulta, fornendo a tutti opportunità di sviluppo in ambito sociale e professionale. In particolare la funzione della Regione sarà quella di promuovere iniziative volte all’informazione e alla realizzazione di specifici protocolli di intesa tra associazioni, famiglie ed istituzioni. La proposta di legge denominata “Disturbi Specifici di Apprendimento” sarà presentata nella giornata di Venerdì 5 Novembre alle ore 9:30 presso la Fondazione Padre Alberto Mileno in Vasto Marina».

