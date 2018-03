18 ottobre è il menopausa day

PESCARA. Il 18 ottobre 2010 verrà celebrata la decima giornata mondiale per la donna in menopausa.

Promossa dalla International Society of Menopause, sostenuta dalla Società Italiana di Menopausa e dalla Società Italiana Ginecologia della Terza età (SIM - SIGITE) nonchè dal Progetto Menopausa Italia (P.I.M.), coordinate dalla AOGOI (associazione ostetrici ginecologi ospedalieri).

La dottoressa Carmelina Santilli, responsabile della Struttura semplice a valenza dipartimentale “Ginecologia Sociale – Centro Menopausa” U.S.L. di Pescara ha organizzato una giornata di lavoro dedicata a tutte le donne over 40 ( climaterio e menopausa ) promuovendo una campagna di sensibilizzazione itinerante sulle tematiche menopausali con l’allestimento di un gazebo in Piazza Salotto dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

La cittadinanza avrà modo di ricevere informazioni dettagliate dagli operatori sanitari del centro Menopausa della USL di Pescara e le donne che ne faranno richiesta saranno sottoposte ad esame MOC gratuito.

«La giornata vuole essere un'opportunità per riflettere sulla Menopausa e su cosa conoscono e cosa pensano oggi le donne della "Menopausa», spiegano gli organizzatori, «quanto sia ancora legato alla cultura delle proprie mamme e nonne e, quanto invece sia cambiato, in accordo con le migliori conoscenze scientifiche di cui si dispone in considerazione dell'aumento della vita media delle donne».

In questa ottica gli obiettivi primari della campagna sono quelli di sensibilizzare le donne sulle opportunità oggi disponibile per preservare lo stato di buona salute; prevenire condizioni di malattie e disabilità; migliorare la qualità di vita degli anni a venire.

13/10/2010 13.43