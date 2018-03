Dieta: il segreto è niente carboidrati per 2 giorni a settimana

LONDRA. Per dimagrire efficacemente non serve preoccuparsi in continuazione delle calorie, ma e' sufficiente eliminare i carboidrati per un paio di giorni alla settimana.

Almeno questo e' quello che sostengono alcuni ricercatori dello University Hospital di South Manchester che hanno scoperto che le donne che mangiano solo frutta, verdura e carne magra per due giorni alla settimana, lasciate libere poi di mangiare quanto volevano negli altri giorni, dimagrivano quasi il doppio di quelle che erano costantemente a dieta. I ricercatori hanno coinvolto nello studio 115 donne, sottoponendole a tre diete diverse. La prima prevedeva il consumo di sole 650 calorie al giorno per due giorni alla settimana e il divieto di assumere carboidrati come pasta, pane, patate e tutti i cibi grassi. Per gli altri cinque giorni le volontarie potevano poi mangiare quello che volevano, anche se erano state incoraggiate a preferire i cibi sani. La seconda dieta vietava invece i carboidrati per due giorni alla settimana ma non aveva limiti specifici di calorie. Anche in questo caso era possibile mangiare quello che si voleva nel resto della settimana. La terza dieta seguiva invece un normale programma dimagrante, con l'indicazione di non superare le 1500 calorie al giorno ed evitare cibi molto grassi e alcol. Dopo circa tre mesi, le donne impegnate in una delle prime due diete avevano perso una media di quattro chili: il doppio rispetto a quelle che avevano seguito la dieta dimagrante del terzo tipo. Gli studiosi hanno osservato che si verificava un effetto benefico anche nei giorni successivi a quei due di restrizione.

10/12/2011 7:11