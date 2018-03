Per i medici è allarme depressione: 8 su 10 a rischio "burn out"

Il fenomeno del 'burn out', ossia il logorio professionale che porta a forte depressione e, a volte, al suicidio, e' in crescita tra i medici italiani: otto su dieci ne sono gia' colpiti o sono fortemente a rischio. E' quanto emerge da un sondaggio su 184 medici di famiglia Lombardi, condotto da Davide Lauri e Mietta Venzi della Fimmg. I risultati fotografano, per quanto parzialmente, una realta' inquietante: il 12 per cento dei medici e' in pieno 'burn out' il 69 per cento si sente fortemente a rischio. E le conseguenze non sono di poco conto, se si pensa che le percentuali di suicidio tra i camici bianchi sono il doppio della media.

«E' un problema ancora poco conosciuto in Italia - spiega Davide Lauri - ma importante, e credo che le istituzioni dovrebbero intervenire con strategie di intervento e prevenzione, come gia' succede negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Francia».