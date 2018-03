Obesità, la crisi economica spinge a comprare cibo spazzatura

«Si sta creando in Italia una situazione gia' presente in altri paesi a elevata industrializzazione, come gli Stati Uniti, dove il carrello della spesa e' un indicatore preciso del reddito disponibile», ha proseguito il ricercatore dell'Isa-Cnr. Quali, allora, le alternative per sfuggire all'equivalenza crisi economica e cattiva alimentazione? «Innanzitutto, sfatare la leggenda che tutto il cibo di buona qualita' sia costoso e riservato a chi puo' permetterselo», ha risposto Siani. «La dieta mediterranea, oggi spesso sottovalutata anche nel nostro Paese, rappresenta - ha continuato - una preziosa risorsa. Un piatto di pasta con legumi fornisce, oltre a carboidrati complessi a basso indice glicemico, anche una quota proteica di buona qualita', sovrapponibile a quella ottenuta da prodotti animali. L'olio di oliva, usato con moderazione, e' un condimento sano, che arricchisce di sapore qualsiasi piatto. Si deve inoltre rispettare la natura: frutta e verdura di stagione costano di meno e sono prodotte con maggiore rispetto dell'ambiente rispetto a primizie coltivate a migliaia di chilometri di distanza». Riscopriamo quindi l'inesauribile tradizione culinaria italiana, composta da ricette gustose da realizzare con alimenti sani ed economici. «Per mangiare carne, il cui consumo in Italia e' talvolta superiore a quello raccomandato, non e' obbligatorio acquistare tagli scelti: uno spezzatino o un polpettone dimezzano la spesa senza ridurre il gusto. Anche per il pesce - ha concluso il ricercatore - e' consigliabile consumare quello azzurro, piu' economico, gustoso e ricco dei salutari acidi grassi Omega-3». 23/11/2011 16:08