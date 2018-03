Rugby. Gran Sasso: Lorenzetti nuovo tecnico. L'Aquila: si riparte dalla Serie A

ABRUZZO. Sarà Umberto Lorenzetti il nuovo allenatore della Gran Sasso rugby per la stagione 2017/2018, la società grigiorossa ha concluso infatti un accordo con l’esperto coach aquilano, che sarà supportato dal preparatore atletico Stefano Pietropaoli. Lorenzetti, che vanta un’esperienza ultra ventennale alla guida delle giovanili aquilane, delle selezioni regionali ed interregionali juniores e che ha avuto modo di allenare per tre stagioni L’Aquila in Top ten ed Eccellenza, oltre che nelle serie minori (C2 e C1), si dice felice e motivato di essere approdato a Villa Sant’Angelo, quartier generale della GSR: “Sono contentissimo di fare quest’esperienza, ci ho pensato a lungo e sono felice di aver accettato la proposta del club. Conosco la storia della Gran Sasso – continua Lorenzetti – perché ho guardato crescere questa squadra dal progetto scuola fino alla serie A, dove rappresenta oggi una solida realtà del rugby del centro sud Italia ed è inoltre un importante punto di riferimento per tanti giocatori, non solo abruzzesi, che vogliono cercare un trampolino di lancio magari verso l’altissimo livello, dopo le giovanili”.

Il DG Anibaldi, impegnato nella definizione di tutti gli aspetti sportivi della prossima stagione è soddisfatto per l’accordo concluso con Lorenzetti ed in settimana ne ha dato comunicazione ai giocatori: “Crediamo possa essere la persona giusta per guidare la squadra il prossimo anno, lo conosco da tempo e gli riconosco una grande autorevolezza, esperienza e capacità, confidiamo di iniziare con lui un percorso che arricchisca entrambi. Ci tengo inoltre a ringraziare Francesco Iannucci per quanto fatto alla Gran Sasso, non solo nell’ultimo anno come allenatore, ma anche in precedenza come video analista e formatore, a nome di tutta la squadra gli auguro di proseguire con soddisfazione il suo lavoro nel mondo del rugby”.

Sul fronte squadra gli acquisti più importanti per i grigiorossi sono al momento i giocatori riconfermati, cioè una buona parte della rosa. L’unica partenza certa è quella del mediano portoghese Francisco Vieira, approdato in Inghilterra alla corte dei Rotherham Titans.

Ripartirà dalla Serie A anche l'Aquila, che dopo la delusione della sconfitta in finale tenterà nuovamente l'assalto all'Eccellenza.