Rugby. La Gran Sasso ci prende gusto. Sconfitta 22-20 Noceto

L'AQUILA. Quattro punti fondamentali per la Gran Sasso alla fine di ottanta minuti combattuti colpo a colpo da entrambe le squadre.

Parte forte Noceto che porta subito pressione alla Gran Sasso, che complice qualche fallo di troppo subisce la prima meta di Almeira già al 4’ minuto, ma al 13’ è Marchetti ad accorciare dalla piazzola riportando sotto i grigiorossi, dopo una bella penetrazione di Lofrese.

La Gran Sasso subisce poi l’espulsione temporanea di Rossi per un placcaggio considerato pericoloso dall’arbitro Meconi, Noceto si riporta sotto con Albertini, oggi preciso al piede.

Al 22’ i grigiorossi mancano di poco la meta, dopo una bella ripartenza di Lofrese da mischia è Lorenzetti a trovare un buon break sostenuto dai suoi trequarti, fermati a pochi metri dalla linea nocetana. della prima meta della Gran Sasso che arriva al 28’ con Lofrese che finalizza il gran lavoro in maul degli avanti grigiorossi, Marchetti fallisce di poco il calcio da posizione molto angolata.



Al 39’ Di Cicco buca la difesa nocetana, la palla arriva a capitan Giampietri che si allarga e con un reverse pass serve all’interno Lofrese, che segna la seconda meta personale.

Il secondo tempo si apre con la staffetta Lorenzetti – Feneziani per la Gran Sasso, che cerca di allungare nel punteggio riuscendoci con Marchetti al 9’ minuto. E’ Noceto però a rifarsi sotto con un calcio ancora di Albertini e a passare in vantaggio con Gabelli, abile a sfruttare un calcio di punizione giocato velocemente dai suoi. Entrano per i grigiorossi Mandolini, Iezzi, Di Cesare, Cecchetti ed Angelone, mentre Valdrappa prende il posto di Marchetti. Le forze nuove riportano la Gran Sasso nel campo nocetano e raccolgono i frutti della pressione con due calci di punizione di Valdrappa, che freddo e preciso regala ai suoi il nuovo vantaggio. Noceto tenta un ultimo assalto ma è ben respinto dalla Gran Sasso, abile a tornare a giocare nella metà campo toscana, dove Angelone su palla conquistata in touche, controlla il tempo e spedisce il pallone fuori, sancendo la seconda vittoria consecutiva dei grigiorossi. E’ soddisfatto del risultato il coach Iannucci alla fine: “Abbiamo messo un punto fermo mentale sulla qualità della nostra prestazione, con il secondo risultato utile di seguito che fa bene alla classifica, ma soprattutto alla testa della squadra. I ragazzi stanno dimostrando di essere vincenti lottando sempre fino all’ottantesimo. Tutti quelli che entrano in corsa sono sempre decisivi per la vittoria, questo dimostra che è un gruppo intero di 30 persone che lavora bene e vince”.

Gran Sasso Rugby – Noceto Rugby 22-20 (Primo tempo 13-10)



Marcatori:p.t.. 4’ mt. Almeira tr. Albertini (0-7), 13’ cp. Marchetti (3-7), 15’ cp. Albertini (3-10), 28’ mt. Lofrese nt. (8-10), 39’ mt. Lofrese nt. (13-10),

Marcatori:s.t.. 49’ cp. Marchetti (16-10), 55’ cp. Albertini (16-13), 65’ mt. Gabelli tr. Albertini (16-20), 71’ cp. Valdrappa (19-20), 77’ cp. Valdrappa (22-20)

Gran Sasso Rugby: Vieira, Mistichelli, Caione, Giampietri (Cap.), Marchetti (55’ Valdrappa), Lorenzetti (41’ Feneziani), Fidanza (74’ Angelone), Di Cicco, Lofrese (78’ Cecchetti), De rubeis, Fiore, Vaggi (55’ Di Cesare), Guerriero, Ciancarella (49’ Iezzi), Rossi (60’ Mandolini). A disposizione: Tresca.

All. Iannucci

Rugby Noceto FC: Malinovskyy (56’Ghiretti), Savina, Gabelli, Carritiello, Passera (Cap.), Greco, Albertini, Berghenti (56’Serafini), Bongiorni, Ravanetti (72’ Mancuso), Pulli (49’ Mazzoni), Boccalini, Almeira (63’ Negri), Ferro, Demalde (45’Singh). A disposizione: Marcoleoni, Massaroli.

All. Guerci

Arbitro Meconi

Cartellini: 14′ cartellino giallo Rossi (Gran Sasso), 23’ cartellino giallo Passera (Noceto)

Calciatori: Marchetti 2/4 (Gran Sasso), Albertini 2/3; (Noceto), Valdrappa 2/2

Note: Cielo sereno, spettatori circa 300

Punti conquistati in classifica: Gran Sasso 4, Noceto 1