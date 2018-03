Rugby. L'Aquila ospita il Benevento per sognare la promozione

ABRUZZO. La splendida facciata stilizzata e riprodotta, con il famoso rosone al centro: è la nuova maglia evento dell'Aquila Rugby Club, un omaggio alla Basilica di Collemaggio, simbolo dell'Aquila e d'Abruzzo. E' stata presentata nel corso di una conferenza stampa all'Aquila, alla presenza del presidente Mauro Zaffiri e del capitano Alessandro Cialone.

La maglia, disegnata da Andrea Papa, verrà indossata dagli atleti neroverdi per tutta la seconda fase del campionato, già a partire da domenica 19 febbraio, nella prima gara interna della poule promozione 1.

E' così che il club neroverde vuole rendere omaggio alla Chiesa con la Porta Santa, uno dei monumenti più belli della regione, in corso di restauro grazie ad eni, main sponsor dell'Aquila Rugby Club. Un ponte ideale tra tradizione e innovazione, che lega a doppio filo la prestigiosa storia di Collemaggio e il progetto FormiAmo il futuro, sostenuto da eni e presentato lo scorso novembre. FormiAmo il futuro coinvolge infatti i giovani atleti che vogliono praticare sport attivamente a tutti i livelli, al fine di tutelare la 'doppia carriera', dai punti di vista della formazione universitaria e di quella sportiva.





“Proseguiamo con le maglie evento, un concetto lanciato due stagioni fa – ha affermato il presidente Zaffiri – ringrazio di cuore eni, per il sostegno nel progetto FormiAmo il futuro e per aver creduto nei nostri colori. Abbiamo una squadra che sta dimostrando fuori e dentro il campo la sua qualità, nonostante l'età media molto bassa. Dopo il terremoto del 18 gennaio, per esempio, molti studenti sono ripartiti, ma i nostri giovanissimi sono rimasti ad allenarsi, con tutte le difficoltà del caso, e per questo siamo fieri di loro. Servirebbe un maggiore sostegno a questo gruppo, da parte di tutti in città”. La nuova maglia di gioco è disponibile presso il corner dell'Aquila Rugby Club al Decathlon dell'Aquila, sponsor tecnico del sodalizio neroverde.

L'esordio per la nuova divisa eni-Collemaggio è fissato già per domenica 19 febbraio, quando alle ore 14:30 (arbitro il sig. Masini di Roma) il “Fattori” dell'Aquila vedrà in campo i neroverdi contro l'Ottopagine Benevento, nella seconda giornata della poule promozione 1. Per il XV di Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio è la terza sfida ai campani, dopo le prime due nella fase territoriale. La squadra è alla ricerca della prima vittoria nella poule, dopo il punto di bonus difensivo conquistato domenica scorsa a Firenze.





Il club fa appello a tifosi e appassionati: il sostegno sugli spalti è linfa vitale per i ragazzi in campo. Per questa seconda fase sono due le promozioni: con la tessera mini-abbonamento è possibile abbonarsi a tutte le 5 partite interne della poule promozione a 40 €; con la Promo 3 la tessera (20 €) garantisce l'accesso a 3 incontri. Il costo dei biglietti per domenica prossima rimarrà invariato: 10 € per il settore Tribuna (ridotto over 65); 5 € per i Distinti (gratuito under 16). Per info, ticket office 333.4893945.

E da domenica prossima le partite interne dell'Aquila Rugby Club saranno trasmesse in diretta streaming sulla web tv Rugby Channel. Il club neroverde è ad oggi l'unico in Serie A ospitato sul canale di Rugby Channel, che trasmette anche le sfide del 6 Nazioni U20, oltre che le partite del Pro 12 e dell'Eccellenza.