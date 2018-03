Rugby. Domenica da incubo per la Gran Sasso. Genova passeggia 40-0

GENOVA. Gran Sasso non pervenuta nella prima giornata della poule 3, gli uomini di Iannucci non riescono a trovare neanche oggi il giusto approccio lontani dalle mura amiche e questa volta tornano a casa con un pesante passivo sulle spalle, rimediato contro un CUS Genova voglioso e concentrato. Il tabellino racconta una squadra grigiorossa mai in partita, che inizia subito male, subendo due calci di punizione al 7’ e al 13’ di un match caratterizzato dai troppi falli, che porteranno a subire due cartellini gialli, uno per tempo. Gli universitari genovesi macinano invece gioco e alla fine dei primi 40 minuti tempo hanno già preso il largo per 25-0.

Secondo tempo sulla falsariga del primo, con i padroni di casa che non si accontentano dei 5 punti conquistati e continuano a spingere e con la Gran Sasso che pur cercando di contenere i liguri in mischia e touche, esce sempre sconfitta dai punti d’incontro. All’80’ il tabellino segna 40-0 per i padroni di casa, un passivo da dimenticare subito, per ricominciare scalare la classifica già dalla prossima domenica contro il Pesaro in casa.





TABELLINO



Cus Genova Rugby – Dho (64’ Gambelli), Salerno, Zini, Barani (52’ Leveratto), Ricca,

Borzone, Ciranni (61’ Papini), Presley – Nangle, Imperiale F. (78’ Torre), Bertirotti (72’ Baldelli), Imperiale P., Dell’Anno, Cattaneo, Perini (64’ Torchia), De Gregori (78’ Ghiglione).

Allenatore: Askew

Gran Sasso Rugby – Vieira, Anibaldi, Giampietri (Cap.) (78’ Servadio), Caione (74’ Tresca), Marchetti (45’ Feneziani), Fidanza (65’ Mistichelli), Angelone, Di Cicco, Lofrese (65’ Paiola), Suarez, Fiore, Vaggi (47’ Di Febo), Guerriero, Cecchetti (53’ Ciancarella), Paolucci (60’ Mandolini). A disposizione: Servadio

Allenatore: Iannucci

Marcatori: P.t. 7’ cp. Borzone (3-0), 13’ cp. Borzone (6-0), 19’ mt. Imperiale P tr. Borzone (13-0), 24’ mt. Ricca nt. (18-0), 32’ mt. Dho tr. Borzone (25-0). S.t. 43’ mt. Cattaneo nt. (30-0), 59’ cp. Borzone (33-0), 74’ mt. Baldelli tr. Borzone (40-0).

Ammonizioni: 28’ Anibaldi (Gran Sasso), 47’ Paolucci (Gran Sasso).

Arbitro Bolzonella

Spettatori 250