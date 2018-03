Rugby. 6 Nazioni a L'Aquila, attesa per l'evento

L’AQUILA. E' stata presentata stamane nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Fibbioni, nel centro storico dell'Aquila, il match tra Italia e Irlanda, che domenica 12 febbraio (ore 14) vedrà impegnata la nazionale italiana femminile di rugby, nella seconda giornata del 6 Nazioni al “Tommaso Fattori”.

Presenti all'evento il vice sindaco del capoluogo abruzzese Nicola Trifuoggi, l'assessore comunale allo sport Emanuela Iorio, il presidente del Comitato regionale abruzzese della Federazione Italiana Rugby Angelo Trombetta, la presidente delle Belve Neroverdi (del comitato promotore assieme a L'Aquila Rugby Club) Francesca Alfonsetti, il commissario tecnico dell'Italdonne Andrea Di Giandomenico e una delegazione azzurra, tra le quali il capitano Sara Barattin e il pilone azzurro Elisa Cucchiella.

Tutti concordi sull'importanza dell'evento per L'Aquila, che per la prima volta ospiterà una tra le competizioni più importanti al mondo: “E' lunga la preparazione di questo tipo di eventi, fuori e dentro il campo – ha sottolineato il ct dell'Italdonne Andrea Di Giandomenico – noi abbiamo iniziato tempo fa un progetto di crescita. Sabato scorso non abbiamo ottenuto punti con il Galles, ma nonostante tutto la prestazione è stata positiva. Miglioreremo consistenza ed efficacia”.





Il gruppo delle azzurre, giunto ieri all'Aquila, effettuerà oggi una doppia seduta di allenamento (nel pomeriggio dalle 17 alle 19 al “Fattori”). Domattina team run allo stadio alle ore 11:30. A seguire il captain's run della nazionale irlandese, che arriverà stasera in città.

C'è aria di attesa in vista di domenica. In mattinata il campo sportivo di Poggio Picenze (L'Aquila) ospiterà la Coppa Italia femminile 7's, mentre a Centi Colella saranno protagoniste le giovani under 16. Già dalla mattina di domenica all'esterno dello stadio saranno diversi gli stand di street food e animazione: viale Gran Sasso diventerà così un villaggio dove poter pranzare prima del match e vivere il terzo tempo azzurro dopo l'incontro.

I biglietti, del costo di 5 € per i settori Tribuna e Distinti, sono disponibili sul circuito liveticket.it, al botteghino del “Fattori” sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) e domenica (dalle ore 10), o in alternativa presso i seguenti punti vendita: La Luna disco import [galleria Irti, 60 - C.so Federico II]; tabaccheria Da Bis [SS17 bis, rotonda per Gignano]; bar ristorante Attimi [viale Croce Rossa, 36]; Gran Caffé Gallucci [centro comm. Amiternum, via Fermi]. L'ingresso al settore Distinti è gratuito per i giovani under 16.