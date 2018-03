Rugby. L'Aquila e Gran Sasso sconfitte da... ghiaccio e neve

ABRUZZO. Rinviata a data da destinarsi la partita tra Gran Sasso e Capitolina valida per l’ultima giornata del girone territoriale di serie A di rugby. La terna arbitrale in mattinata, all’arrivo delle squadre, dopo un sopralluogo sul campo ha constatato l’impossibilità di disputare l’incontro a causa di ampie porzioni di campo completamente congelate. Il giorno precedente la Gran Sasso aveva regolarmente effettuato il team run, ma le temperature ben al di sotto dello zero della notte hanno ghiacciato superficialmente la neve che si era disciolta durante il giorno. Ci sarà quindi una partita da recuperare (del tutto ininfluente per la classifica) prima dell’inizio della poule retrocessione.

Nulla da fare neanche per L'Aquila, attesa nel weekend dalla trasferta a Benevento. Qui la neve ha reso impossibile l'inizio della gara, con la stessa rinviata a data da destinarsi. L'Aquila ha già vinto il girone territoriale e, dopo il match con i campani, attende di iniziare la Poule Promozione.