Rugby. Oggi il Fattori in festa. C'è il derby Gran Sasso-L'Aquila

L'AQUILA. C'è aria da derby all'Aquila, dove oggi pomeriggio 10 dicembre, con fischio d'inizio del sig. Schipani di Benevento, andrà in scena la sfida tra Gran Sasso Rugby e L'Aquila Rugby Club, valevole per l'ottavo turno del campionato nazionale di Serie A (fase territoriale – girone 4).

In via eccezionale L'Aquila andrà in trasferta proprio nella “casa”: il Tommaso Fattori. Lo stadio infatti ospiterà l'incontro, a causa dei lavori in corso sul comunale di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), campo della Gran Sasso.

I neroverdi arrivano al derby di ritorno a un soffio dalla certezza matematica di passare alla pool promozione e saldamente in testa alla classifica del girone 4. La pressione sarà principalmente per la Gran Sasso, che vuole vincere per conquistare punti utili per il passaggio al girone successivo.



“Abbiamo preparato con intensità e serenità questo match – afferma il direttore tecnico Vincenzo Troiani – loro devono fare risultato a tutti i costi e per questo sentiranno una pressione anche maggiore della nostra. Dovremo approcciare come nel primo tempo dell'andata, quando i ragazzi dimostrarono un gran gioco. Abbiamo incamerato finora punti a sufficienza per gestire al meglio la pressione nelle ultime giornate, questo ci permetterà di giocare con il giusto equilibrio tra carica emotiva e tensione nervosa”.

Dopo la sfida vinta di domenica scorsa contro Pesaro, non ci sono particolari problemi di squadra per Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio: “Ringraziamo lo staff medico per averci permesso di poter contare su tutti gli atleti della nostra rosa, per questo schiereremo in campo coloro che hanno dimostrato di essere pronti per questa importante partita”.

Appuntamento sabato 10 dicembre, alle ore 14:30, al “Fattori” dell'Aquila: “Sarà per tutti una nuova occasione per vedere sugli spalti tanti appassionati, speriamo di riuscire a dare loro spettacolo ed emozioni”, conclude il coach.