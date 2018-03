L'Aquila a Roma contro il Primavera. Gran Sasso: arriva il Pesaro

ABRUZZO. Ripartire dal primo tempo della sfida contro la Gran Sasso. E' questa l'indicazione che hanno fornito alla squadra i tecnici Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio in vista della prossima partita dell'Aquila Rugby Club. Domenica 23 ottobre – fischio d'inizio alle ore 15:30 del sig. De Martino di Napoli – il centro sportivo “Giulio Onesti” di Roma ospiterà infatti il quarto turno di Serie A (girone 4) tra Primavera Rugby e neroverdi.

Una gara ostica per gli aquilani, considerando che con i suoi 9 punti – frutto di due vittorie e una sconfitta di misura con la Capitolina – la Primavera Roma è attualmente seconda in classifica ed è una delle pretendenti più accreditate per il passaggio alla fase promozione. Umiltà ma anche tanta determinazione per L'Aquila Rugby Club, che guida il girone 4 a quota 14 punti, ed è imbattuta dopo le prime tre giornate.

“Abbiamo lavorato in settimana focalizzandoci sui problemi visti domenica scorsa in campo – afferma il direttore tecnico Vincenzo Troiani – abbiamo giocato un secondo tempo basato troppo sui personalismi e sugli individualismi, e questo non ci ha permesso di segnare la quarta meta, quella del bonus”.

“Domenica – continua il coach – affronteremo una buona compagine. Sappiamo che sarà una gara difficile ma ci siamo preparati all'approccio in campo, con l'atteggiamento e la determinazione del primo tempo visto con la Gran Sasso nulla per noi può essere precluso”.

Per quanto riguarda la situazione in infermeria, quasi tutto il gruppo è disponibile, fatta eccezione per Andrea Ciofani, Alessandro Troiani e Alberto Grassi ancora in convalescenza dopo i rispettivi infortuni.

Appuntamento per il 23 ottobre al “Giulio Onesti” di Roma per un'altra bella domenica di rugby.









GRAN SASSO. APPUNTAMENTO IN CASA CON IL PESARO

Seconda prova in casa per la Gran Sasso nel campionato di serie A 2016/2017, domenica arriverà sul campo dei grigiorossi il Pesaro Rugby, primo avversario della squadra nel debutto nei campionati seniores, nel lontano 2004 a Navelli. Tutto l’ambiente non nega di puntare ad una bella vittoria e a conquistare i cinque punti contro la squadra marchigiana, matricola del campionato di A, che nelle prime tra gare ha riportato tre sconfitte raccogliendo due punti. Il coach Iannucci confida nelle qualità della squadra e del lavoro svolto, avvertendo che per raggiungere validi risultati non bisogna mai abbassare l’attenzione e la tensione emotiva: “Adesso ci aspetta la prova più difficile, cioè confermare il trend positivo della nostra crescita sia mentale che tecnica e fisica. È una prova di maturità per dimostrare a noi stessi quello che siamo veramente. Ci stiamo divertendo molto sia in gara che in allenamento e saremo carichi per incontrare il Pesaro. Il gruppo ed i tifosi meritano di raccogliere il frutto del grande lavoro che facciamo in settimana”.

Si conta di vedere domenica la continuità di ritmo e di gioco auspicata dagli allenatori, che è mancata nelle prime partite, in cui si sono rodati i meccanismi e gli automatismi e si è iniziata ad assorbire la nuova concezione di gioco proposta dallo staff.

I grigiorossi giocheranno domenica con le nuove maglie che pur restando fedeli ad i colori sociali, riportano sul davanti su sfondo blu, il profilo del Corno grande e Corno piccolo e la sinuosità delle onde del mare, a testimoniare la collaborazione che lega ormai da otto anni la squadra aquilana con il Sambuceto rugby.

L’appuntamento è per le 15.30 al campo sportivo di Villa Sant’Angelo, arbitrerà il sig. Dante D’Elia, ingresso libero.