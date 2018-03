Avezzano Rugby parte bene: Roma battuta

AVEZZANO. Con il risultato di 20 a 23 l'Avezzano rugby ha vinto la prima partita del campionato nazionale di serie B contro la Rugby Roma.

«È stata una partita difficile - ha commentato il capitano dei gialloneri, Roberto Lanciotti- ma alla fine abbiamo dimostrato di essere una squadra concentrata ed unita soprattutto nei momenti di difficoltà».

Le mete sono state realizzate nel primo tempo dalla terza linea Michele Costantini e dal centro Federico Mari. Nel secondo tempo, invece, a siglare la meta della vittoria è stato Alessio Mancinelli. Da sottolineare, oltre all'esordio del centro Marco Cesarini, anche l'ottima prestazione della seconda linea Antonio Cofiini che si è procurato il calcio di punizione realizzato dal capitano Lanciotti.

« Era importante partire con il piede giusto - ha dichiarato lo storico allenatore degli orsi marsicani, Alberto Santucci - era fondamentale vincere - ha concluso - ma in settimana sarà necessario sistemare alcune situazioni di gioco».

Per quanto riguarda le giovanili l'under 16 ha mancato l'obiettivo della promozione in elite perdendo contro il Frascati, nonostante le ottime prestazioni dell'ultimo anno. L'under 18 ha perso in casa contro il Benevento nell'ambito della prima partita del campionato nazionale elite.